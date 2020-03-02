Авторы фильмов о Листьеве призвали возобновить расследование убийства

Авторы фильмов об убийстве Владислава Листьева призвали Следственный комитет России (СК) возобновить расследование этого дела. 1 марта, в 25-летнюю годовщину убийства журналиста, Алексей Пивоваров, Ксения Собчак и Родион Чепель сделали совместное видеообращение к российским властям.
Пивоваров, Собчак и Чепель снимали фильмы независимо друг от друга, "познакомились с большим количеством фактов" и теперь уверены в необходимости продолжения расследования. "Мы знаем, что на следствие оказывалось сильное политическое давление, и дело фактически было развалено. Но мы надеемся, что сегодня у государственных органов есть все возможности закончить расследование", - заявили журналисты.
Оперативные мероприятия продолжаются?
Авторы фильмов указывают на заявления главы следственной группы и бывшего руководителя Генпрокуратуры РФ, по данным которых есть "вся необходимая информация об исполнителях и заказчиках преступления".
Расследование убийства Листьева было приостановлено в 2009 году. 1 марта 2017 года в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что оперативные мероприятия по уголовному делу об убийстве Листьева продолжаются, хотя расследование приостановлено.
25 лет со дня убийства
Владислав Листьев был создателем и ведущим ряда популярных телепередач, таких как "Взгляд", "Поле чудес", "Час пик", "Тема" и "Угадай мелодию". В 1995 году Листьев стал гендиректором ОРТ. 1 марта 1995 года он был убит в подъезде своего дома в Москве. Одна из версий убийства - профессиональная деятельность журналиста.
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