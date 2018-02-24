В карточке Крюкова на сайте Интерпола сказано, что он публиковал экстремистские призывы и возбуждал межнациональную вражду и рознь, а также публично оправдывал терроризм.
"Гэбисты все-таки загнали меня в базу Интерпола. Международная полиция, в нарушение своих же уставов, продолжает обслуживать ФСБ, хотя везде это опровергается", - прокомментировал это решение Крюков.
Публицист был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) России 17 июня 2014 года, на следующий день его арестовали. Против него было возбуждено пять уголовных дел за публичные призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК) и возбуждение ненависти (ч.1 ст. 282 УК) в личном блоге "Россия - тюрьма народов".
Крюков провел полгода в СИЗО, затем его отпустили под подписку о невыезде. В январе 2015 года, не дождавшись начала разбирательства, он бежал из страны. В июне того же года Крюков получил политическое убежище на Украине.
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