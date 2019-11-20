Потери российских авиакомпаний из-за запрета на полеты в Грузию составляют около 3,2 млрд рублей. Наиболее крупный убыток - около 1,3 млрд рублей - понесли "Уральские авиалинии", пишет российское издание "Ведомости" в среду, 20 ноября, со ссылкой на неназванных сотрудников двух авиаперевозчиков. Компании "Аэрофлот" и S7 оценивают свои убытки в 700 млн, лоукостер "Победа" - в 400 млн, Red Wings - в 120 млн рублей.
Авиаперевозчики предоставили свои расчету министерству транспорта РФ для получения компенсаций, обещанных до вступления запрета в силу. Однако ведомство выступает за компенсацию только прямых убытков, отмечают собеседники "Ведомостей". По мнению Минтранса, невыполнение запланированных рейсов не приносит таких убытков.
С 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещено перевозить пассажиров в Грузию. Самолеты, которые должны были летать туда, до августа в основном простаивали, утверждают сотрудники компаний. С того же дня действует запрет Москвы на полеты в Россию для грузинских авиаперевозчиков Georgian Airways и MyWay Airlines.
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