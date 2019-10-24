Отметим, что прибытие ракетоносцев произошло в день проходящего в Сочи саммита "Россия - Африка", на котором президент РФ, в частности, провел двустороннюю встречу с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой.
Уже есть договоренность, что Россия и ЮАР будут совместно разрабатывать и выпускать вооружение и военную технику. Южно-Африканская Республика имеет самый развитый военно-промышленный комплекс в Африке, и Россия заинтересована в сотрудничестве. Африканские партнеры РФ формируют около трети всего портфеля заказов компании-спецэкспортера "Рособоронэкспорт" - свыше $14 млрд (объем всего портфеля - $55 млрд).
Что касается бомбардировщиков Ту-160, то они прибыли в ЮАР с целью развития двустороннего военного сотрудничества и отработки вопросов взаимодействия между двумя странами. Два Ту-160 приземлились на южноафриканской базе Ватерклоф под Преторией, преодолев свыше 11 тысяч километров. Они летели над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана.
На видео Минобороны, в частности, показаны взлет бомбардировщиков, их посадка и дозаправка в ночном небе - Ту-160 сблизился с заправщиком Ил-78. Когда между двумя воздушными суднами осталось несколько метров, они состыковались.
Появилось и видео с заходом одного из бомбардировщиков на посадку на аэродром Ватерклоф в сопровождении двух учебно-боевых самолетов южноафриканских ВВС - истребителей Saab JAS 39.
Ролик, снятый одним из очевидцев, опубликован в YouTube.
На кадрах видно, что за посадкой Ту-160 на поле перед аэродромом следят несколько десятков человек, сообщает РИА "Новости".
Бомбардировщики Ту-160 прибыли в ЮАР в составе авиагруппы ВКС России, в которую также входят самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан". Они также приземлились на аэродроме Ватерклоф.
На их борту находился инженерно-технический персонал, а также аппаратура, необходимая для обслуживания ракетоносцев в дальней командировке.
Авиагруппа #ВКС России на аэродроме Ватерклоф в #ЮАРhttps://t.co/aiwodvv3nR#МинобороныРоссии #АрмияРоссии #Авиация pic.twitter.com/5ejTfNybjr— Минобороны России (@mod_russia) October 23, 2019
Это не первый зарубежный визит самолетов российской дальней авиации. В декабре прошлого года два Ту-160, Ан-124 и Ил-62 побывали в Венесуэле по приглашению руководства этой страны.
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