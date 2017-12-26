По информации источника ТАСС в медицинских кругах, 58-летний водитель находится в тяжелом состоянии, у него произошло кровоизлияние в мозг.

Следователи приступят к проведению следственных действий с водителем после разрешения врачей.

В СК сообщили о проверке различных версий происшествия. Также проверяют слова водителя о неисправности тормозной системы автобуса.

Следователи изъяли необходимую документацию для изучения, а также записи с камер видеонаблюдения. Были назначены судебно-медицинские и судебно-технические экспертизы. Следователи также провели дополнительный осмотр места происшествия.

Авария у станции метро "Славянский бульвар" произошла в понедельник днем, 25 декабря. На видео записано, как стоявший у остановки автобус начал движение по тротуару и въехал на лестницу пешеходного перехода, где находились люди.

В результате четыре человека погибли на месте происшествия, еще более десяти человек пострадали.

Ранее Следственный комитет сообщил, что, по словам водителя, тормозная система автобуса не сработала, несмотря на попытки ее задействовать.

Автобус принадлежит подмосковному перевозчику "Мострансавто". Производитель автобуса "Группа ГАЗ" считает, что водитель не задействовал тормозные системы. "Можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился", — заявили в компании.

Следственный комитет завел уголовное дело (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

После происшествия власти Москвы провели внеплановую проверку автобусов, обслуживающих регулярные маршруты в городе.

Утром во вторник, 26 декабря, мэрия российской столицы сообщила, что всего проверено более 8000 автобусов "Мосгортранс" и частных перевозчиков.