В воскресенье утром СК сообщил о задержании троих человек - директора золотодобывающей артели "Сисим", а также начальника и мастера горного участка из этого же предприятия.
"Установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входило организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее в воскресенье в МВД сообщили, что нашли одного из пропавших.
"Это машинист-бульдозерист 1985 года рождения. Сначала числился в пропавших, сегодня нашли. Жив, здоров. В настоящее время его опрашивают наши сотрудники", - цитирует РИА Новости представителя местного управления МВД.
Нарушения при строительстве?
Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи.
Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакассии возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
В офисе золотодобывающей организации были проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация. По данным официального сайта компании, золотодобывающая артель "Сисим" принадлежит холдингу "Сибзолото".
Как сообщает СК, "в качестве приоритетной версии наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ".
Губернатор Красноярского края Александр Усс называл в качестве возможной причины прорыва дамбы несоблюдение технологий при ее постройке или дожди.
По данным главы краевого правительства Юрия Лапшина, разрушенная дамба была построена кустарным способом с массой нарушений. "Работы (по сооружению дамбы) сделаны кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм", - цитировало Лапшина РИА Новости.
Власти Красноярского края объявили 21 октября днем траура по погибшим.
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