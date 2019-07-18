Авария на Калининской АЭС: три из четырёх энергоблоков отключены от сети

Причиной аварийной ситуации стало короткое замыкание в одном из трансформаторов, сообщила пресс-служба "Росэнергоатома". Из-за замыкания отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" и "Опытная". В результате остановились энергоблоки. Реакторные установки первого и второго энергоблоков разгружены, говорится в сообщении. Возобновить работу пока нельзя из-за отключения линий ЛЭП.
Ранее представитель Единой диспетчерской дежурной службы сказал, что предположительная причина отключения первого и второго энергоблоков – короткое замыкание. Четвертый энергоблок мог отключиться из-за прорыва уплотнителя конденсатора в турбине.
Согласно опубликованным накануне данным опроса "Левада-центра", около 30 процентов россиян опасаются повторения катастрофы, подобной аварии на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года. Это – исторический минимум за весь период исследований.
Что за АЭС
"Росэнергоатом" - оператор российских атомных электростанций, входит в состав госкорпорации "Росатом". АЭС расположена на севере Тверской области на южном берегу озера Удомля. Расстояние до Москвы - 330 км, до Петербурга - 400 км, сообщает BBC.
В составе станции - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.
Когда заработают энергоблоки
Энергоблок №3 по-прежнему находится в работе. Реакторные установки первого и второго энергоблоков разгружены, реакторная установка четвертого энергоблока не вырабатывает электрическую энергию, но готова к набору нагрузки, сказал ТАСС представитель "Росэнергоатома".
Оборудование отключенных энергоблоков не пострадало и готово к работе, четвертый энергоблок могут подключить к сети уже в течение дня, сообщает РИА Новости. Первый и второй энергоблоки вернутся в строй только после выяснения причин отключения.
"Оборудование энергоблоков - оно готово, здесь никаких проблем нет. С ним ничего не случилось, с основным оборудованием энергоблоков. Нам некуда выдавать электроэнергию, линии электропередачи отключены", - сказал агентству представитель АЭС.
"Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму остановились и отключились от сети", - пояснил он.
Калининская АЭС "скорее всего" в течение двух суток выйдет на нормальный режим работы, заявил директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике минэнерго России Евгений Грабчак.
Какой радиационный фон
Энергоснабжение всех потребителей Тверской области при этом осуществляется в штатном режиме, заявили в областной администрации. "Последствий для потребителей не было", - подтвердили в "Системном операторе", диспетчере единой энергосистемы России.
Радиационный фон на станции и рядом с ней находится на уровне естественных фоновых природных значений, заверил представитель "Росэнергоатома".
Информация о том, что радиационная обстановка на севере Тверской области оценивается как нормальная, есть и на портале Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной остановки, пишет Интерфакс.
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