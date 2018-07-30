Один образец новейшего танка, который был представлен на парадах Победы, в серийном производстве стоит 250 млн рублей, напомнил он.

"Ну и зачем наводнять "Арматами" все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит. Такая же ситуация с "Бумерангами", - пояснил высокопоставленный чиновник.

"Нам и удается, имея бюджет в десять раз меньше стран НАТО, за счет таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов, решать поставленные задачи", - добавил Борисов.

Т-14 - новейший танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата", получивший необитаемую башню и новейшие бортовые системы. Войсковые испытания машины планируется завершить к ноябрю.

Колесные БТР "Бумеранг" - боевые машины нового поколения, в которых используются самые современные технологии. Их принятие на вооружение и начало серийного производства запланированы на 2019 год.