"Состояние совсем тяжелое, лежит под капельницей, сильно исхудал, все показатели здоровья у него плохие, аритмия", - говорится в сообщении. Жена оппозиционера Анастасия Удальцова рассказала "Интерфаксу", что ее супруг был доставлен в больницу 67 в связи с обезвоживанием, вызванным голодовкой.

В посте отмечается, что Удальцов выслушал требования своих сторонников прекратить голодовку и "сказал, что подумает", а также призвал выходить на митинг против "людоедской" пенсионной реформы 2 сентября на проспекте Академика Сахарова.

Полиция задержала Сергея Удальцова 14 августа возле его дома. На него составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий).

Как пояснял сам оппозиционер, ему вменили организацию несанкционированного мероприятия перед разрешенным митингом против повышения пенсионного возраста 28 июля. Якобы во время сбора участников он озвучивал лозунги и "уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства РФ".

По словам адвоката Удальцова Виолетты Волковой, полиция "неожиданно посчитала", что тот начал митинг раньше установленного срока. В частности, объяснял участникам через громкоговоритель, куда идти, чтобы избежать давки.

Удальцов назвал обвинение надуманным и отметил, что в день самого митинга никто не предъявлял ему претензий. В спецприемнике оппозиционер начал голодовку против пенсионной реформы.

За это время Удальцова госпитализировали дважды - 19 и 26 августа. 29 августа Mash сообщил, что политик потерял сознание в спецприемнике, однако его жена, проверив информацию, опровергла ее, но подтвердила, что Удальцов пребывает в плохом самочувствии.