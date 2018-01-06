Коллегия отказалась удовлетворить иск Навального к Центризбиркому. Политик утверждает, что в конце декабря ЦИК незаконно отказал ему в регистрации в качестве кандидата.

30 декабря Верховный суд отклонил иск Навального к ЦИК. Ранее он заявлял, что будет обжаловать недопуск на выборы в Европейском суде по правам человека.