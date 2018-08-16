Для российского политического класса это знак того, что рейтинги Путина перестали быть неуязвимыми, и это может иметь реальные последствия для его следующего срока и потенциальной борьбы за наследование власти, отмечает аналитик.

Главная причина спада — предложение повысить пенсионный возраст. Власти старались смягчить возможное недовольство и защитить популярность Путина, но они недооценили степень чувствительности этого вопроса и столкнулись с жестким сопротивлением со стороны различных социальных и возрастных групп.

"Причина общественного возмущения в том, что это предложение нарушает неписаный российский социальный договор, согласно которому правительство оберегает так называемую стабильность, поддерживает умеренные социальные блага и поощряет чувство национальной гордости в обмен на политическую поддержку со стороны общества и безразличие к процветанию коррупции наверху политической пирамиды. Поскольку государство долгие годы воспитывало иждивенческие настроения среди российской общественности, неудивительно, что большинство считает обязанностью государства поддерживать систему соцобеспечения в существующем состоянии", — пишет Колесников.

Но это только один фактор, отмечает автор статьи. "Успешная внешнеполитическая повестка Путина уже начинает терять свою способность приносить поддержку общества наперекор растущему внутреннему недовольству", — указывает аналитик.

"Пока что российским политтехнологам еще предстоит обновить свой набор инструментов для мобилизации масс в ответ на падающую популярность Путина. Вероятно, они продолжат преподносить его как поборника славной истории России, Русской православной церкви, спортивных побед, амбициозных строительных проектов и военной силы. Но эти методы уже не так эффективны, как прежде", — полагает автор.

Российский политолог не исключает, что рейтинг Путина стабилизируется на уровне более низком, но устойчивом. Это не фатально: его предшественник Борис Ельцин удерживал власть практически без общественной поддержки. "Тем не менее, если рейтинги Путина будут оставаться низкими, Кремль, скорее всего, попытается устроить какое-то представление, чтобы отвлечь внимание от многочисленных социальных проблем России", — считает эксперт.

Кремль может поднажать с эффектными внешнеполитическими жестами, но те утратили свою силу. Июльский опрос "Левада-центра" показал значительный рост положительного отношения к Западу после чемпионата мира по футболу. Другой способ отвлечь внимание — продолжить цунами арестов предполагаемых шпионов и предателей, от Карины Цуркан из "Интер РАО" до 74-летнего ученого Виктора Кудрявцева. Чем абсурднее эти дела, тем эффективнее отвлечение внимания от социальных проблем, говорится в статье.

В теории Путин обязан, согласно российской конституции, оставить пост президента в 2024 году, а падающая общественная поддержка может увеличить вероятность появления преемника. "Однако Путин будет чувствовать себя спокойно, только если преемник будет таким, каким был он сам для Ельцина", — пишет автор. Путин был выбран главным образом для того, чтобы обеспечить безопасность Ельцина, его семьи и политических соратников.

"Если Путин не сможет обеспечить себе такого преемника-защитника, то, вероятно, он найдет способ остаться во власти в 2024 году, возможно, путем внесения поправок в конституцию России. Но это только усилит жажду политических и социальных перемен в российском обществе", — полагает автор.

"Пока что резкое падение уровня одобрения Путина показывает, что он не так уж неуязвим в политическом плане, как считалось ранее. Чтобы исправить ситуацию, ему и его кремлевским политтехнологам придется похлопотать", — подытоживает Колесников.