Никаких обломков вертолета, который, как сообщили СМИ, мог столкнуться с самолетом Ан-148, на месте крушения в Московской области не найдено. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Спасатели не нашли никаких обломков вертолета", - рассказал собеседник агентств ТАСС и "Интерфакс".

Ранее некоторые источники сообщали, что рядом с самолетом якобы нашли обломки второго воздушного судна - вероятно, вертолета.

"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник "Интерфакса".

Ранее очевидцы сообщали в экстренные службы о падении в Раменском районе Подмосковья самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний".

Агентства уточняют, что найдены обломки Ан-148 и первые фрагменты тел.

"Первые группы спасателей прибыли на место крушения самолета. Разлет обломков около 1 км", - сказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы МЧС России.

Сообщается, что глава Оренбуржья, куда направлялся самолет, упавший в Подмосковье, оперативно вылетел в Москву.

Аэропорт "Домодедово", откуда вылетел Ан-148, работает в штатном режиме.

Первые версии катастрофы

Причиной крушения самолета в Подмосковье могли стать погодные условия, а также ошибка экипажа. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Погодные условия, ошибка экипажа, а также технеисправность могли стать причиной крушения Ан-148 в Московской области", - сказал собеседник агентства. Вместе с тем он отметил, что экстремальных погодных условий не было.

"Самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании "Россия", где летал, в том числе на зарубежных направлениях, а позже был передан "Саратовским авиалиниям", - уточнил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Летчик "Аэрофлота": упавший Ан-148 "довольно старый", но ранее происшествий с ним не было

Упавший самолет "довольно старый", но ранее происшествий с ним не случались. Такое мнение высказал в интервью "Эху Москвы" летчик "Аэрофлота", командир А-320 Андрей Литвинов.

"Ан-148 довольно старый самолет, и они летают уже давно. По надежности в принципе я не слышал, чтобы с ними случалось что-то серьезное", - сказал он.

По мнению Литвинова, все старые самолеты советского времени необходимо заменить на новую технику. "Они уже все пережили себя. Этот самолет надежный и хороший был в свое время. Надо избавляться от старой техники, и закупать новую", - отметил он.

Литвинов добавил, что в данном случае трудно пока сказать причины катастрофы. Он также отметил, что погодные условия вряд ли могли повлиять на падение самолета, если он прошел противообледенительную обработку.

По факту крушения Ан-148 возбуждено дело о нарушении правил полетов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сообщила Петренко.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи и криминалисты ММСУТ СК России. По поручению председателя СК России для оказания практической помощи в расследовании туда направлены криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф, добавила представитель СК.

"По предварительным данным, борт "Саратовских авиалиний", вылетевший из аэропорта "Домодедово" с 65 пассажирами и шестью членами экипажа, потерпел крушение в Раменском районе Московской области", - отметила она.

Путин поручил создать комиссию по расследованию авиакатастрофы в Подмосковье

Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу самолета Ан-148 в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Путин также выразил соболезнования в связи с гибелью людей. На борту потерпевшего крушение воздушного судна находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа.

"Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье. Путин также дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ. Президент также выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе", - сказал Песков.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко между тем заявила, что глава ведомства Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела в производство главного следственного управления СК, передает "Интерфакс".

По словам Петренко, уже сформирована и направлена на место следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты московского межрегионального управления на транспорте СК России, а также криминалисты главного управления СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что причиной крушения самолета в Подмосковье могли стать погодные условия, а также ошибка экипажа. Вместе с тем он отметил, что экстремальных погодных условий не было.

По данным источника "Интерфакса", Ан-148 при взлете мог столкнуться с вертолетом "Почты России". "Самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании "Россия", где летал, в том числе, на зарубежных направлениях, а позже был передан "Саратовским авиалиниям", - уточнил собеседник агентства.

Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск, воздушное судно разбилось в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было.

Большинство пассажиров разбившегося Ан-148 - жители Оренбургской области

Большинство пассажиров потерпевшего крушение самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", направлявшегося из Москвы в Орск, были жителями Оренбургской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы губернатора региона Сергея Шермецинского.

"По предварительным данным, более 60 пассажиров были из Оренбургской области. По экипажу нет понимания", - заявил собеседник агентства. В аэропорту Орска, куда направлялось воздушное судно, организован оперативный штаб, который возглавляет мэр города.

Между тем список погибших членов экипажа обнародовал Telegram-канал Mash:

Валерий Губанов - командир экипажа

Сергей Гамборян - второй пилот

Анастасия Славинская - бортпроводник

Виктория Коболь - проводник

Олег Сергеев - техник

Андрей Рябинин - техник

Начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства региона Инна Аверкова в беседе с "Интерфаксом" заявила, что власти Оренбургской области окажут помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.

"Принято решение об оказании помощи семьям погибших, в первую очередь психологической помощи, которая им понадобится прямо сейчас, когда они узнают, что члены семьи погибли", - сказала Аверкова.

По ее словам, аэропорт пока не предоставил сводные сведения о всех летевших в самолете. "Логически понятно, что большая часть пассажиров - это жители востока области, которые в выходной, в воскресный вечер, возвращались домой", - добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать причины авиакатастрофы. Он также дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ. Глава государства выразил глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе.

На самолете находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Шансов выжить при крушении у них не было.