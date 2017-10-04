"Навального уже в третий раз за этот год отправляют под арест исключительно за мирное осуществление прав на свободу выражения мнения и мирных собраний. Он не совершал никакого преступления и все равно проведет в тюрьме в общей сложности два месяца только за то, что бросает вызов репрессивному российскому закону о публичных мероприятиях", - заявил замдиректора программ Amnesty в Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.
Правозащитная организация призвала к "немедленному и безоговорочному" освобождению обоих оппозиционеров.
20 суток ареста для Навального и Волкова
Навального задержали 29 сентября в подъезде собственного дома, когда он собирался поехать на митинг в Нижний Новгород. 2 октября суд арестовал оппозиционного политика на 20 суток за призывы к участию в несогласованном мероприятии.
Навальный заявил, что вину не признает, а свое административное преследование считает частью препятствования его политической деятельности. Он подчеркнул, что мероприятие в Нижнем Новгороде было согласовано.
К такому же сроку ареста был приговорен 2 октября и Леонид Волков, задержанный 29 сентября в отделе полиции в Нижнем Новгороде, куда он пришел подать заявление о воспрепятствовании митингу Навального.
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