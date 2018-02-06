Потери связаны с тем, что из-за санкций компании ограничены в возможностях привлекать финансирование за рубежом, поясняется в докладе главного экономиста банка Наталии Орловой.

Действующие санкции США предполагают существенные ограничения в предоставлении финансирования российским банкам под санкциями (не более чем на 14 дней) и нефтегазовым проектам (не более чем на 60 дней). Европейские санкции также предполагают запрет или ограничение по срокам на финансирование целому ряду российских компаний и банков.

В результате, пишет Орлова, российские компании недополучили внешнее финансирование. А с 2013 года (последний год перед введением санкций) к текущему моменту корпоративный внешний долг России сократился почти на 200 млрд долларов до 459 млрд.

Полпроцента ВВП - много это или мало?

В среднем санкционные режимы обходились странам в 1% ВВП, пишет Орлова. То есть потери России от санкций, по оценке Альфа-банка, ниже.

Однако последствия санкций свели на нет положительный эффект от политики Банка России по стабилизации цен. Эффект от политики ЦБ примерно равен последствиям от введения санкций, продолжает Орлова.

Это не единственная оценка вреда от санкций для российской экономики. К примеру, в 2016 году Экономическая экспертная группа во главе с Евсеем Гурвичем оценили потери от санкций и падения цен на нефть за 2014-2017 годы в 0,6 трлн долларов. Согласно их докладу, эффект от санкций оказался более глубоким из-за падения цен на нефть.

В сентябре прошлого года ООН оценила потери российский экономики с 2014 года в 55 млрд долларов. По мнению спецдокладчика ООН Идриса Джазаира, одним из последствий санкций стало увеличение числа людей, живущих за чертой бедности.

МВФ в 2015 году опубликовали отчет, согласно которому на начальном этапе из-за санкций и контрсанкций российский ВВП снизился в реальном выражении на 1-1,5%.

Министерство экономического развития России оценивало потери от санкций в 2014-2015 годах в 1,5% ВВП.

Урок Ирана

Орлова также проводит параллели с Ираном, против которого начали вводить санкции еще в середине 1980-х годов. В среднем потери иранской экономики были такими же, как у России - 0,5% ВВП в год. Но в 2012-2014 годах, когда санкции усилили, эффект усилился до 1,5% ВВП в 2012-2014 годах, говорится в докладе.

Сделка между странами Запада и Ираном вокруг ядерной программы страны была заключена в 2015 году. После этого санкции в отношении этой страны постепенно ослабили, экономика страны начала быстро восстанавливаться.

По мнению Орловой, опыт Ирана заключает в себе важный урок для России: не всегда эффект от санкций снижается спустя годы, санкции могут ужесточить, и тогда ущерб для экономики сильно вырастет.

Эксперт напоминает, что вероятность новых санкций в отношении России все еще высока, а сроки их введения неизвестны.

На прошлой неделе минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошли практически все российские политики, чиновники и крупные бизнесмены. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что этот список ляжет в основу новых санкций.