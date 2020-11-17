Российский оппозиционер Алексей Навальный обратился с судебным иском о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Иск поступил в Пресненский районный суд Москвы и зарегистрирован в понедельник, 16 ноября, указывается в картотеке суда.
Представитель суда в ответ на запрос издания "МБХ Медиа" указала, что заседание по данному иску пока не назначено. Кроме того, в суде отметили, что истец обвинил ответчика в распространении "не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию" сведений. При это речь идет о сообщении ТАСС от 1 октября, в котором Песков говорит о якобы имеющем место сотрудничестве Навального с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.
Навальный призвал Пескова представить доказательства
В начале октября Навальный, находящийся на лечении в Германии после отравления боевым отравляющим веществом "Новичок", в своем блоге сообщил о намерении подать в суд на Дмитрия Пескова. "Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, хоть они и врут про меня целыми днями. Просто не хочу тратить время. Однако здесь прямое утверждение от госчиновника", - написал он.
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) одновременно потребовал опубликовать доказательства и факты, указывающие на его "работу со специалистами ЦРУ". "Если у органов государственной власти, от лица которых говорит Песков, есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России, и я требую опубликовать эти доказательства", - призвал он.
Дмитрий Песков, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о сотрудничестве Навального с иностранными спецслужбами, заявил о получении оппозиционером инструкций от ЦРУ. "Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее", - заявил он. При этом у Кремля, а также у Германии есть информация о получении Навальным инструкций от ЦРУ "в эти дни", подчеркнул далее Песков, не уточнив, о каких именно "инструкциях" идет речь и откуда у Москвы такие данные.
Отравление Алексея Навального
Алексей Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали. 22 августа его доставили для лечения в Берлин. 19 суток российский политик находился в искусственной коме.
Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО. Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.
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