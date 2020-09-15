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Политик Алексей Навальный впервые после отравления опубликовал в своем Instagram фотографию с семьей и поделился новостями о своем состоянии.
Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram после отравления
© Instagram

Он пишет: "Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую".

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A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Sep 15, 2020 at 2:38am PDT

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