Программа Кеосаяна выходит на НТВ, её художественный руководитель – жена Кеосаяна, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. В шоу со своеобразным юмором комментируются политические события. Как ранее сообщал в своём расследовании основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, за производство программы и рекламу в ней супруги могут получать сотни миллионов рублей.

В выпуске, за которой извиняется Шмакова, она играет роль белорусской оппозиционерки.

Извинения за выпуск она выложила в фейсбук. "Я прошу прощения перед всеми людьми Белоруссии, женщинами", – говорит она. Она говорит, что ей стыдно за роль. "Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора [начала съёмок], – это уже неважно", – говорит Шмакова. "Это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны", – резюмирует актриса.