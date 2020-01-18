Активистку "Открытой России" Шевченко еще до ареста несколько месяцев снимали скрытой камерой в ее спальне

Сотрудники Центра "Э" в Ростове-на-Дону не менее четырех месяцев снимали на скрытую камеру активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко, которая стала первой в России обвиняемой по уголовному делу об участии в "нежелательной организации" и уже около года находится под домашним арестом.

Дочь Шевченко Влада рассказала в Facebook, что аппаратура была установлена по решению суда в спальне активистки за полгода до ее ареста. "Об этом мы узнали осенью, а с видео мама начала знакомиться сегодня", - сообщила девушка. По ее словам, Шевченко увидела себя в материалах дела в нижнем белье.

На прошлой неделе о видеослежке за активисткой также рассказал ее адвокат Сергей Бадамшин. По его данным, инициатором установки видеокамеры в спальне активистки стал Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Ростовской области. Он опубликовал выдержку из постановления суда от 30 августа 2018 года, разрешившего сотрудникам ГУ МВД установить в квартире Шевченко негласное аудио- и видеонаблюдение. Также осуществлялось наружное наблюдение.

Бадамшин отметил, что силовики проникли в квартиру Шевченко "без следов", притом что дома "почти постоянно кто-то находился". "За полгода Эшники установили, что Шевченко "угрожает обороноспособности, безопасности страны и конституционному строю" своим участием: 1) в правозащитной конференции и 2) в согласованном исполнительной властью городском митинге. Представленные результаты полугодовой прослушки поражают своей никчемностью", - написал адвокат в Telegram.

Анастасию Шевченко задержали в Ростове-на-Дону 21 января, ей вменяется статья 284.1 УК об участии в работе организации, которую Генпрокуратура признала "нежелательной". У нее дома провели обыск, в ходе которого изъяли вещи и технику. 23 января суд отправил Шевченко под домашний арест. Активистке грозит до шести лет лишения свободы. В федеральном совете "Открытой России" уголовное дело считают сфабрикованным и политически мотивированным.

Amnesty International признала Шевченко узницей совести. Находясь под арестом, активистка потеряла 17-летнюю дочь. Девушка жила в интернате из-за проблем со здоровьем, 31 января 2018 года она умерла в реанимации. Шевченко отпустили из-под ареста на ее похороны. 16 января суд продлил активистке арест до 20 марта.