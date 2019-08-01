В Москве актера театра «Современник» Дмитрия Смолева арестовали на 8 суток за видеоролик, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД при исполнении. Суд признал его виновным обвинил Смолева по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП) и незаконном ношении формы (17.12 КоАП).

Смолев получил форму сотрудника ГИБДД для съемки клипа. В интервью «России 24» актер признается, что не знает точно, какая именно группа снимала клип. По сюжету он останавливает машину и проверяет права, но, пока съемочная группа меняла свет, актер решил «подурачиться» и сыграть пьяного ГИБДД-шника.

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По словам культурного обозревателя Славы Шадронова, «за этот анонимный ролик его искали неделю, выясняли личность, проводили опознания».

Проводили проверку по делу Смолева сотрудники Госавтоинспекции и полицейские ОМВД России по Якиманке. Они задержали актера перед репетицией спектакля «Дюма», в котором он должен был играть д’Артаньяна. Режиссер постановки Михаил Ефремов перед спектаклем вышел на авансцену и объявил, что Смолева «загребли мусора». Задержанного заменили другим актером Евгением Павловым.

Агентство «Москва» сообщает, что в Главном управлении МВД по Москве заявили, что актер своим поведением дискредитировал органы внутренних дел РФ. Смолев признается, что никакого умысла оскорбить сотрудников правоохранительных органов у него не было: «Это же просто роль. Ну, дурачились».

Шадронов отметил, что ролик носит исключительно сатирический характер «в духе программы «Городок» и «КВН».

"Новая газета"

Россия

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