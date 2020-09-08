Ефремова признали виновным по статье УК "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет лишения свободы. До сих пор он находился под домашним арестом.

"Ефремову назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - зачитала судья Елена Абрамова. Она посчитала, что исправление актера возможно только в условиях изоляции от общества.

Прокурор Диана Галиуллина просила дать Ефремову 11 лет колонии. Актер в последнем слове назвал такой срок "смертным приговором". Его адвокат Эльман Пашаев просил не лишать актера свободы или отправить его в колонию-поселение.

В день приговора поддержать Ефремова пришла внушительная группа сторонников. Женщины среднего возраста, которые ходили на каждое заседание, стояли у крыльца Прененского суда с фотографиями актера и периодически кричали: "Михаил не виноват! Михаил не виноват!"

Адвокатов семьи погибшего водителя они встретили криками "Позор!". У одной из женщин в руках была иконка. К суду пришли актер Никита Джигурда и шаман, одетый в традиционную одежду.

Родственники и коллеги Ефремова слушали приговор в зале суда. Среди них, в том числе, были жена актера Софья Кругляков, певец Гарик Сукачёв и актёр Иван Охлобыстин.

В момент, когда Абрамова уже читала приговор, у суда начались задержания - сотрудники полиции увели двух мужчин в автозак. Один из них разложил фотографии Михаила Ефремова и адвоката Александра Добровинского на покрывале и начал колдовать над ними.

Сам Ефремов на оглашение приговора прибыл с одной папкой в руках; уже во время оглашения приговора водитель на черном "Майбахе"доставил к залу суда сумку с вещами.

Как проходил процесс

Авария, обстоятельства которой разбирал Пресненский суд, произошла вечером 8 июня. Автомобиль "Лада" курьера Захарова, который работал в компании "Деликатеска", двигался по внешней стороне Садового кольца. Возле Смоленской площади в грузовик неожиданно влетел Jeep Cherokee, принадлежащий Ефремову. Суд пришел к выводу, что за рулем внедорожника был именно актер - причем в состоянии алкогольного опьянения.

Захаров получил множественные переломы и потерял много крови. Его долгое время не могли извлечь из искорёженного автомобиля. К утру следующего дня он умер в институте Склифосовского. Причиной смерти стали травматический шок, кровопотеря, пневмоторакс и жировая эмболия - состояние, при котором из-за переломов в сосуды попадают частички жировой ткани.

По результатам анализов, взятых после аварии, у Ефремова обнаружили сильное алкогольное опьянение, а также следы кокаина и каннабиоидов.

Ефремов до начала суда признавал свою вину. Уже находясь под домашним арестом, он опубликовал видеообращение, в котором извинился перед семьей курьера. "Я не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им, всеми средствами, если примут и если поймут, что это попытка не откупиться, а искупить. Мне нет прощения от моей жены, от моих детей… Конец. Нет уже больше никакого Ефремова", - говорил в нем актер.

Но на первом же заседании Ефремов признавать вину отказался, сославшись на то, что ничего не помнит. Изменил свое решение он лишь к самому концу процесса: перед началом прений сторон он неожиданно сообщил судье Абрамовой, чтобы вину признает, а в последнем слове раскаялся в случившемся.

Тем не менее за месяц, который продолжалось разбирательство, адвокаты актера - Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская - успели представить Елене Абрамовой много версий невиновности Ефремова.

По одной из них, в день ДТП его вообще не было за рулем. В суде даже выступили несколько свидетелей, которые сообщили, что видели Ефремова на пассажирском кресле. Двое из них, Александр Кобец и Андрей Гаев, незадолго до аварии, по их собственным показаниям, пили пиво во дворе возле Садового кольца, а потом оказались у места происшествия.

Кобец рассказал, что отчетливо разглядел фигуру Ефремова в правом кресле, а водителем машины, по его словам, был мужчина "лет 38", с карими глазами и темными волосами. Неизвестный, которому свидетель предложил помощь, якобы послал его и пригрозил ему проблемами. Тогда Кобец и Гаев, который к тому моменту тоже разглядел Ефремова именно в пассажире джипа, решили уйти с места аварии.

Правда, найти себя на многочисленных видео с места ДТП Кобец так и не смог. Кроме того, он признался, что был слегка пьян, а также испытывает проблемы со зрением – прокурора Галиуллину он, по его же признанию, едва видел с двух метров.

Адвокаты семьи Захарова - Александр Добровинский, Ирина Хайруллина и Анна Бутырина представляли его вдову, брата и младшего сына, а Сергей Аверцев и Татьяна Головкина - старшего - выразили надежду, что свидетелей привлекут к ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Согласно другой версии, которую предлагал Абрамовой Пашаев, Захаров мог погибнуть не от травм, полученных в аварии, а от действий очевидцев происшествия. После удара "Лада" курьера завалилась на бок – обратно на колеса ее поставили прохожие и другие водители.

Пашаев пытался доказать, что это, а также поздний приезд "скорой" могли стать непосредственной причиной гибели мужчины. Но такую теорию в суде раскритиковала врач Светлана Ромодановская, которая проводила экспертизу тела Захарова.

Абрамовой и остальным она объяснила, что нанести пострадавшему новые травмы при перемещении можно лишь в том случае, если у него сломан позвоночник. У Захарова таких повреждений не было. Более того, перевернуть его машину было необходимо, чтобы тело принято более естественное положение, говорила Ромодановская. Факт того, что водитель погиб именно от тех травм, которые получил при столкновении с машиной Ефермова, сомнений у нее не вызвал.