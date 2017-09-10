На Дворцовую площадь Санкт-Петербурга пришли около двух сотен мусульман - участников акции в поддержку единоверцев-рохинджа из Мьянмы, многолетнее угнетение которых переросло в истребление в конце августа.

Власти города не разрешили проведение мероприятия, призвав жителей Петербурга, исповедующих ислам, прийти на круглый стол и обсудить проблему в кабинетах.

Митингующим, которые все же пришли на площадь, стражи порядка попытались объяснить, что акция несанкционированна. Многие отказались расходиться, их задерживали. Как объяснили сотрудники полиции, у них проверят документы и отпустят.

"Интерфакс" передает, что на акции задержали более 100 человек. Официальных комментариев от ГУ МВД по городу пока нет.

"Фонтанка" уточняет, что всем задержанным оформляют протоколы об участии в незаконной акции по статье 20.2 КоАП (штраф до 20 тысяч рублей). Тем, кто сопротивлялся задержанию, также оформят правонарушение по статье 19.3 КоАП (арест или штраф).

3 сентября, в Москве, на Большой Никитской, напротив посольства Мьянмы (бывшей Бирмы) прошел несанкционированный митинг, на котором несколько сотен мусульман выразили протест против преследований их единоверцев в этой буддистской стране. Митинг привлек внимание не только темой и составом протестующих, но и предельно корректными действиями московской полиции.

Рохинджа в Мьянме

Власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

Рохинджа - этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. Они называют себя коренным населением региона, однако власти страны не признают их своими гражданами. Рохинджа отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи и ограничены в передвижении по стране.

Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш.

Конфликт между мусульманами-рохинджа и буддистами тлел в штате Ракхайн многие годы. 25 августа боевики движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили на западе Мьянмы нападения на несколько десятков опорных пунктов полиции. Армия Мьянмы ответила массированной операцией. По утверждению рохинджа, убивали не только вооруженных боевиков, но и обычных людей. Были сожжены десятки деревень. По оценке ООН, в соседние страны бежали более 300 тысяч рохинджа.