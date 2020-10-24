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Несколько сотен человек провели шествие по городу в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Протестующие вновь призвали судить Фургала не в Москве, а в Хабаровске.
Protestai Chabarovske
Protestai Chabarovske
© AP / Scanpix

Протесты в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала не утихают уже более трех месяцев. Участникам очередной акции, состоявшейся в субботу, 24 октября, не помешали дождь со снегом. Это уже 16-я протестная суббота.

По оценке онлайн-издания DVNovosti, у здания регионального правительства собрались несколько сотен человек, затем митингующие провели шествие по главным улицам города, скандируя: "Выбор народа надо уважать" и "Москва, верни Фургала". Администрация Хабаровска оценила число протестующих примерно в 300 человек.

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Арест Фургала и отстранение от должности

В сентябре 2018 года во втором туре выборов краевого губернатора известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал с большим преимуществом опередил представителя "Единой России", тогдашнего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву.

С тех пор в Хабаровске не прекращаются акции в защиту Фургала. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил чиновника от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не утихают, их участники начали требовать отставки Дегтярева. Акция 10 октября запомнилась разгоном, избиениями демонстрантов силовиками и задержаниями десятков человек.

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Deutsche Welle
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