Протесты в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала не утихают уже более трех месяцев. Участникам очередной акции, состоявшейся в субботу, 24 октября, не помешали дождь со снегом. Это уже 16-я протестная суббота.
По оценке онлайн-издания DVNovosti, у здания регионального правительства собрались несколько сотен человек, затем митингующие провели шествие по главным улицам города, скандируя: "Выбор народа надо уважать" и "Москва, верни Фургала". Администрация Хабаровска оценила число протестующих примерно в 300 человек.
Арест Фургала и отстранение от должности
В сентябре 2018 года во втором туре выборов краевого губернатора известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал с большим преимуществом опередил представителя "Единой России", тогдашнего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву.
С тех пор в Хабаровске не прекращаются акции в защиту Фургала. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил чиновника от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не утихают, их участники начали требовать отставки Дегтярева. Акция 10 октября запомнилась разгоном, избиениями демонстрантов силовиками и задержаниями десятков человек.
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