В Хабаровске более 4 месяцев не утихают протесты в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Очередная акция состоялась в субботу, 14 ноября. У здания регионального правительства был задержан автор YouTube-канала "Нетипичный Хабаровчанин" Антон Курдюмов. По сведениям правозащитного проекта "ОВД-Инфо", на блогера намерены составить административный протокол в связи с одной из прошлых акций и оставить под стражей до 16 ноября.
У здания правительства края собрались несколько сотен человек, сообщило онлайн-издание DVNovosti. Затем митингующие провели шествие по главным улицам города. Полицейские неоднократно напоминали участникам акции, что проведение массовых мероприятий в регионе незаконно из-за пандемии. Администрация Хабаровска оценила число протестующих примерно в 200 человек.
Позднее правозащитники добавили, что полицейские увезли одну из участниц акции с площади, куда вернулись демонстранты.
Дело Сергея Фургала
Известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал во втором туре выборов краевого губернатора в сентябре 2018 года с большим преимуществом опередил представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, на тот момент руководившего регионом. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву. С тех пор в Хабаровске не прекращаются акции в защиту Фургала. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока.
Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил чиновника от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не утихают, их участники начали требовать отставки Дегтярева. Акция 10 октября запомнилась разгоном, избиениями демонстрантов силовиками и задержаниями десятков человек.
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