Перед началом шествия на рамках был задержан мужчина: его вынесли за руки и за ноги и отнесли в автозак.
"Скажем громко, скажем вместе: для мигрантов есть здесь место", "Нет гомофобии, нет фашизму, нет сексизму" - скандируют участники. По оценке корреспондента "Новой", в согласованной акции участвуют более 200 человек.
Участники держат плакаты "Стас и Настя должны были жить", "Помнить mdash; значит бороться". Некоторые держат в руках цветы. Также растянуты баннеры "Солидарность - наша защита", "Студентам - общаги, а не колонии" (баннер Независимого студенческого профсоюза), "Строй женское движение против патриархата, ксенофобии и капитализма" (баннер СоцФем Альтернативы).
В пятницу муниципальный депутат Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский Юлия Галямина опубликовала в своем Twitter призыв выйти на марш по Тверскому бульвару против возможных изменений в Конституции РФ. Власти Москвы предупредили организаторов мероприятия о недопустимости смены тематики.
К месту шествия стянуты сотрудники полиции и Росгвардии. На Тверском бульваре стоят автозаки. Полиция пропускает людей на бульвар сквозь рамки металлодетектора.
Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены на Пречистенке 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы.
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