Согласованное с властями шествие в память об убитых 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове началось в центре столицы, передает ТАСС с места событий. Участники акции также выражают протест против сегодняшнего преследования политических активистов, пыток и репрессий.
S.Markelovo ir A.Baburovos paminėjimo akcija Maskvoje
© AFP/Scanpix

Перед началом шествия на рамках был задержан мужчина: его вынесли за руки и за ноги и отнесли в автозак.

"Скажем громко, скажем вместе: для мигрантов есть здесь место", "Нет гомофобии, нет фашизму, нет сексизму" - скандируют участники. По оценке корреспондента "Новой", в согласованной акции участвуют более 200 человек.

Участники держат плакаты "Стас и Настя должны были жить", "Помнить mdash; значит бороться". Некоторые держат в руках цветы. Также растянуты баннеры "Солидарность - наша защита", "Студентам - общаги, а не колонии" (баннер Независимого студенческого профсоюза), "Строй женское движение против патриархата, ксенофобии и капитализма" (баннер СоцФем Альтернативы).

В пятницу муниципальный депутат Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский Юлия Галямина опубликовала в своем Twitter призыв выйти на марш по Тверскому бульвару против возможных изменений в Конституции РФ. Власти Москвы предупредили организаторов мероприятия о недопустимости смены тематики.

К месту шествия стянуты сотрудники полиции и Росгвардии. На Тверском бульваре стоят автозаки. Полиция пропускает людей на бульвар сквозь рамки металлодетектора.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены на Пречистенке 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы.

NEWSru.com

Глава Чувашии призвал мочить журналистов, критикующих власть (1)

Глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном...

Акция в память о журналистке Бабуровой и адвокате Маркелове проходит в центре Москвы (1)

Согласованное с властями шествие в память об убитых 11...

Путин пообещал "заткнуть поганый рот" некоторым "за бугром" (323)

На встрече с ветеранами и представителями...

Путин пообещал ветеранам невиданную выплату к 75-летию Победы (47)

Президент РФ Владимир Путин пообещал к 75-летию Победы в...

Активистку "Открытой России" Шевченко еще до ареста несколько месяцев снимали скрытой камерой в ее спальне (9)

Сотрудники Центра "Э" в Ростове-на-Дону не менее четырех...

TOP новостей

Nerijus Mačiulis Boguslavas Gruževskis

После высказывания Науседы о Диком Западе в экономике Литвы предлагают повышать налоги (49)

Высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы о том,...

Квартира за 30 000 евро в Вильнюсе: какие есть варианты (26)

Один из основных факторов, ограничивающих во время...

В Литве для желающих развестись - новые требования и расходы (24)

С Нового года в Литве вступил в силу закон об...

Перекрестки превратились в капканы, но только по вине водителей (2)

Все чаще ДТП происходят в местах пересечения дорог....

С января повышенные пенсии в Литве получили не все (7)

Фонд социальной защиты и труда (" Содра ") начал...