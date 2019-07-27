Полиция задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, сообщает в субботу, 27 июля, сайт "Медуза".

По словам Гудкова, правоохранительные органы остановили его машину в пяти километрах от МКАДа, когда он с женой возвращался в Москву с дачи.

Полиция также задержала еще одного независимого и незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Юлию Галямину. Накануне в штабах у Гудкова и Галяминой прошли обыски.

Задержан муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас. Он рассказал, что его били, пытались душить и отобрать телефон.

Оператору YouTube-канала Ильи Варламова Алексею Солоухину разбили нос, он перестал выходить на связь, сообщает Telegram-канал Varlamov News. До этого его взяли в оцепление вместе с другими людьми, но он смог вырваться.

В Столешниковом переулке полиция действует очень жестко, полиция бьет людей дубинками, муниципальному депутату района Хамовники Александре Парушиной разбили голову, ее увезли на скорой. Местный священник пропускает людей из Столешникова через церковь. Участника "Открытой России", депутата из подмосковного Наро-Фоминска Алексея Дуленкова повалили на землю и били ногами, но не задержали.

Утром 27 июля был задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, а в ночь на 27 июля — муниципальный депутат Илья Яшин.