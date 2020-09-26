В Хабаровске более двух месяцев не утихают протесты в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Очередная акция состоялась в субботу, 26 сентября, у здания правительства региона. Это уже двенадцатая протестная суббота.

Демонстранты c плакатами "Руки прочь от Фургала", "Народный губернатор", "Сколько б власть не штрафовала - будем биться за Фургала" провели шествие по главным улицам города. Мэрия Хабаровска заявила о 500 участниках. По информации информагентства "Закон", власти, как и неделей ранее, включили классическую музыку на площади, где началась акция. Речь идет о "Танце рыцарей" из балета "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева.

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев накануне потребовал от правоохранительных органов "навести порядок в Хабаровске и других населенных пунктах". "Два месяца мы наблюдаем помехи участникам дорожного движения, перекрытие дорог и сигналы водителей. Это все грубейшие нарушения. Если что-то продолжается два месяца, то может стать культурной традицией", - заявил Дегтярев на заседании регионального правительства.

Арест Фургала и отстранение от должности

Сергей Фургал является известным в Хабаровском крае предпринимателем. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края он с большим преимуществом опередил представителя "Единой России", действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву.

С тех пор в Хабаровске не прекращаются акции в защиту Фургала. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил чиновника от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не утихают, их участники начали требовать отставки Дегтярева.