По всей России в воскресенье, 25 февраля, прошли акции в память об оппозиционере Борисе Немцове, убитом почти три года назад на Большом Москворецком мосту в столице. В Москве согласованный с властями марш стартовал в 14:00 по местному времени от Страстного бульвара. Заявленный маршрут шествия - по бульварам, до проспекта Академика Сахарова.

Как передает корреспондент DW с места событий, многие из собравшихся захватили с собой российские триколоры, флаги движения "Солидарность", плакаты с надписями "Кто заказал?", "Где расследование?", "Убит за свободу", портреты политика и растяжки с его высказываниями.

Неформальное объединение волонтеров "Белый счетчик", которое ведет подсчет участников акции, оценило количество собравшихся в 7,6 тысячи человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве говорят о четырех с половиной тысячах собравшихся.

Через некоторое время после начала акции полиция закрыла вход через рамки металлодетекторов на Страстном бульваре, объяснив это тем, что допуск на мероприятие завершен. По приблизительным оценкам, попасть на акцию не смогли около 100 человек.

Первые задержания

К шествию присоединились оппозиционер Алексей Навальный, а также секретарь московского оргкомитета "Русского Марша" Владимир Ратников и его помощник. Последних вскоре задержали и доставили в отдел МВД "Тверской".

По данным правозащитного медиа-портала "ОВД-Инфо", у рамок на вход также задержали мужчину, державшего в руках небольшой плакат с надписью "Борись", его поместили в автозак.

В числе пришедших на шествие было много сторонников кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, они образовали отдельную колонну. В ее рядах были замечены консультант предвыборного штаба Виталий Шкляров и официальный представитель политика - Ксения Чудинова.

Митинг в Санкт-Петербурге

Митинг памяти Немцова состоялся у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. В проведении марша организаторам отказали. Как передает агентство "Росбалт", на акции собрались около 1 тысячи человек. Перед митингующими выступили ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг, оппозиционер Андрей Пивоваров. По данным "Фонтанки", полиция задержала двух активистов молодежного общественно-политического движения "Весна", собиравшихся на мероприятие. Причины задержания им не назвали и отправили в 76 отдел полиции.

В Новосибирске участники согласованной с городскими властями акции возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий, где был установлен портрет погибшего политика. До этого колонна прошла по бульвару Красного проспекта до Нарымского сквера. Как уточнили в мэрии города, в шествии приняли участие 80 человек, в митинге - 95.

Пикеты в других городах

В других городах России, включая Ижевск, Уфу и Челябинск, в память о Немцове состоялись пикеты. Большая часть из них прошла без инцидентов, полиция в ситуацию не вмешивалась.

Марш памяти Немцова приурочен к третьей годовщине со дня гибели политика. Организаторы заявляли, что главным требованием станет привлечение к ответственности заказчиков убийства.

Исполнителями убийства Немцов суд признал пятерых выходцев из Чечни, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатором преступления следствие считает Руслана Мухудинова, водителя офицера батальона "Север" Руслана Геремеева. Мухудинов находится в розыске. Заказчик преступления до сих пор не установлен. Адвокаты семьи Немцова считают, что это сам Геремеев.