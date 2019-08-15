Академики призывают отменить приказ об ограничении контактов с иностранными учеными

Неформальный "Клуб 1 июля", в который входят академики РАН, потребовал отменить приказ министерства науки и высшего образования России, который предусматривает серьезные ограничения контактов российских ученых с иностранными коллегами. Об этомговорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба в четверг, 15 августа.

"Клуб 1 июля" предлагает правительству РФ немедленно отменить возмутительный приказ министерства науки и высшего образования об утверждении рекомендаций по приему иностранных граждан в подведомственных организациях и строго наказать виновных в его появлении", - написано в заявлении.

По мнению членов РАН, приказ Минобрнауки "отсылает к худшим традициям советского прошлого", он противоречит духу научного творчества, а также сути современной фундаментальной науки, которая, по словам академиков, рождается во время совместной работы ученых из разных стран и является "общим достоянием человечества".

Ученые РАН выразили надежду, что министр науки и высшего образования РФ понимает, что подписание этого приказа является "непростительной ошибкой".

"Само возникновение такого текста … является очередной иллюстрацией неадекватности министерства как органа управления отечественной наукой и говорит о необходимости срочного восстановления единой самоуправляемой системы научных институтов под эгидой Российской Академии Наук", - говорится в заявлении.

Приказ Минобрнауки

Накануне научно-популярная газета "Троицкий вариант" опубликовала на своем сайте копию некоторых страниц приказа Минобрнауки, который ужесточает правила приема иностранцев в подведомственных ему организациях. Документ предусматривает ограничение контактов российских ученых с коллегами из других стран в нерабочее время. Согласно приказу, российские научные организации должны будут уведомить Минобрнауки о планируемых встречах с зарубежными коллегами, предоставляя имена участников и копии их паспортов, а по окончании мероприятия отправлять отчет в министерство с круглой печатью. Еще одно положение документа касается использования записывающей и копирующей информацию устройств иностранцами в стенах научных организаций России.