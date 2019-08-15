Академики призывают отменить приказ об ограничении контактов с иностранными учеными

Неформальный "Клуб 1 июля", в который входят академики РАН, потребовал отменить приказ министерства науки и высшего образования России, который предусматривает серьезные ограничения контактов российских ученых с иностранными коллегами. Об этомговорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба в четверг, 15 августа.
"Клуб 1 июля" предлагает правительству РФ немедленно отменить возмутительный приказ министерства науки и высшего образования об утверждении рекомендаций по приему иностранных граждан в подведомственных организациях и строго наказать виновных в его появлении", - написано в заявлении.
По мнению членов РАН, приказ Минобрнауки "отсылает к худшим традициям советского прошлого", он противоречит духу научного творчества, а также сути современной фундаментальной науки, которая, по словам академиков, рождается во время совместной работы ученых из разных стран и является "общим достоянием человечества".
Ученые РАН выразили надежду, что министр науки и высшего образования РФ понимает, что подписание этого приказа является "непростительной ошибкой".
"Само возникновение такого текста … является очередной иллюстрацией неадекватности министерства как органа управления отечественной наукой и говорит о необходимости срочного восстановления единой самоуправляемой системы научных институтов под эгидой Российской Академии Наук", - говорится в заявлении.
Приказ Минобрнауки
Накануне научно-популярная газета "Троицкий вариант" опубликовала на своем сайте копию некоторых страниц приказа Минобрнауки, который ужесточает правила приема иностранцев в подведомственных ему организациях. Документ предусматривает ограничение контактов российских ученых с коллегами из других стран в нерабочее время. Согласно приказу, российские научные организации должны будут уведомить Минобрнауки о планируемых встречах с зарубежными коллегами, предоставляя имена участников и копии их паспортов, а по окончании мероприятия отправлять отчет в министерство с круглой печатью. Еще одно положение документа касается использования записывающей и копирующей информацию устройств иностранцами в стенах научных организаций России.
"Мемориал" призвал прекратить репрессии против участников протестов в Москве
Правозащитники заявили о наиболее жестоких репрессиях...
Академики призывают отменить приказ об ограничении контактов с иностранными учеными
"Клуб 1 июля" предлагает правительству РФ отменить...
Власти РФ уточнили приказ о сужении контактов с учеными из-за рубежа
Документ, копию которого опубликовал "Троицкий...
Россия перебросила к границе США бомбардировщики Ту-160 (3)
Два сверхзвуковых военных самолета, способных нести...
Самолет "Уральских авиалиний" сел на брюхо на кукурузном поле Рассказы пассажиров (33)
Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии",...
TOP новостей
Совет специалистов: если вам звонят мошенники, просто положите трубку (7)
Главный совет - просто не говорить с мошенниками, сказал...
Операторы мобильной связи сдержано оценили предложение о введении eSIM (10)
Литовские операторы мобильной связи сдержано оценили...
Соседи о Грибаускайте: редко выезжает из дома, общаться не стремится (114)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте уже больше...
В Литву идет тепло: воздух прогреется до 28 градусов (5)
У синоптиков хорошие новости: облака рассеются,...
В Берлине Науседа встретился с президентом Германии
15 августа в Германии состоялась встреча глав Литвы и...