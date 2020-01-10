"Аэрофлот" не следует рекомендациям Росавиации о полетах над Ираном

После авиакатастрофы близ Тегерана российская авиакомпания "Аэрофлот" продолжает совершать полеты над воздушным пространством Ирана вопреки рекомендациям Росавиации. Крупнейший российский авиаперевозчик продолжает выполнять четыре ежедневных рейса в Дубай и обратно над Ираном, сообщила в четверг, 9 января, газета "Ведомости" со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Маршрут над Ираном для полетов из Москвы в Дубай и обратно является самым коротким и занимает 5-5,5 часа, отмечает далее издание. При этом авиакомпания сообщила, что уже разработала альтернативные маршруты в облет Ирана.

Дочерняя компания "Аэрофлота", лоукостер "Победа" 8 января также совершила полет в Дубай из Москвы и обратно через воздушное пространство Ирана. 9 января полетов в этом направлении у "Победы" нет. Еще одна "дочка" крупнейшего в РФ авиаперевозчика - "Россия" – совершила 9 января полет из Санкт-Петербурга в Шарджу в обход Ирана с промежуточной посадкой в Сочи. По альтернативному маршруту летал в Дубай и Azur Air.

Рекомендация Росавиации избегать кризисных районов Ближнего Востока

8 января Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не летать над рядом районов Ближнего Востока, в том числе транзитом "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных гражданских воздушных судов". Речь идет о воздушных пространствах Ирана, Ирака, а также Персидском и Оманском заливах. Рекомендация Росавиации не является обязательной к исполнению для авиакомпаний.

Самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), выполнявший 8 января рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв - 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, а также шведы, афганцы и британцы. Администрация США уверена в том, что лайнер был сбит иранской ракетой. По всей видимости, обстрел был совершен иранской ПВО по ошибке, заявили агентству Reuters два неназванных представителя американской администрации, сославшись на спутниковые данные.