"Аэрофлот" не следует рекомендациям Росавиации о полетах над Ираном

После авиакатастрофы близ Тегерана российская авиакомпания "Аэрофлот" продолжает совершать полеты над воздушным пространством Ирана вопреки рекомендациям Росавиации. Крупнейший российский авиаперевозчик продолжает выполнять четыре ежедневных рейса в Дубай и обратно над Ираном, сообщила в четверг, 9 января, газета "Ведомости" со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
Маршрут над Ираном для полетов из Москвы в Дубай и обратно является самым коротким и занимает 5-5,5 часа, отмечает далее издание. При этом авиакомпания сообщила, что уже разработала альтернативные маршруты в облет Ирана.
Дочерняя компания "Аэрофлота", лоукостер "Победа" 8 января также совершила полет в Дубай из Москвы и обратно через воздушное пространство Ирана. 9 января полетов в этом направлении у "Победы" нет. Еще одна "дочка" крупнейшего в РФ авиаперевозчика - "Россия" – совершила 9 января полет из Санкт-Петербурга в Шарджу в обход Ирана с промежуточной посадкой в Сочи. По альтернативному маршруту летал в Дубай и Azur Air.
Рекомендация Росавиации избегать кризисных районов Ближнего Востока
8 января Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не летать над рядом районов Ближнего Востока, в том числе транзитом "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных гражданских воздушных судов". Речь идет о воздушных пространствах Ирана, Ирака, а также Персидском и Оманском заливах. Рекомендация Росавиации не является обязательной к исполнению для авиакомпаний.
Самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), выполнявший 8 января рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв - 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, а также шведы, афганцы и британцы. Администрация США уверена в том, что лайнер был сбит иранской ракетой. По всей видимости, обстрел был совершен иранской ПВО по ошибке, заявили агентству Reuters два неназванных представителя американской администрации, сославшись на спутниковые данные.
Из ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке
Из Центрального аппарата ФСБ России были уволены...
"Аэрофлот" не следует рекомендациям Росавиации о полетах над Ираном
На следующий день после авиакатастрофы близ Тегерана...
"Не ожидал, что попаду в такой ад": рядовой Шамсутдинов в открытом письме объяснил расстрел сослуживцев (3)
Рядовой Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле...
Кремль сообщил о неожиданном визите Путина в Сирию (69)
Российский президент встретился в Дамаске с сирийским...
СМИ сообщили о гибели в Подмосковье топ-менеджера "Роскосмоса" и его младшего брата (3)
В Московской области найдены мертвыми начальник одного...
TOP новостей
Из-за Grigeo обеспокоены и жители Григишкес: журналисты DELFI нашли несколько труб (16)
После того, как во вторник стало известно о том, что...
Исследование стоков, которые сливали в залив: рыбаки в ужасе (12)
Скандал, связанный с АО Grigeo Klaipėda , посеял беспокойство...
Опубликовано ВИДЕО предполагаемого попадания ракеты в украинский Boeing в Иране (104)
В четверг в интернете распространилось видео,...
Прокурор: неочищенные стоки сливали в залив каждую ночь с ведома руководства (6)
Подозрения в деле Grigeo Klaipėdа в связи с загрязнением...
Зимой и не пахнет: в Литву придут дождливые циклоны (1)
В пятницу на погоду в Литве будет действовать циклон,...