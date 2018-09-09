Состояние здоровья осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова ухудшается, сообщил РБК его адвокат Дмитрий Динзе. По словам защитника, сотрудники колонии ежедневно "монотонно уговаривают" заключенного прекратить голодовку, так как в будущем выход из нее обернется более серьезными последствиями.

"Состояние здоровье его ухудшается постоянно. Колония обеспокоена, поскольку он достаточно долго голодает, уже начали происходить изменения в организме: затронуты сердечно-сосудистая система, почки, печень. Это происходит медленно ​с учетом поддерживающей терапии, которую ему оказывают. Но рано или поздно придет кризис", - подчеркнул юрист.

Как рассказал Динзе "Новой газете", сотрудники колонии уговаривают Сенцова подписать прошение о помиловании, "так как все политические пути для возвращения его и других украинских политзаключенных пройдены", но он отказывается. Кроме этого, сотрудники ФСИН периодически угрожают режиссеру тем, что начнут кормить его насильно, но пока этого не происходило.

Сенцов работает над новым фильмом

По словам защитника, Сенцов приступил к работе над очередным фильмом под черновым названием "Номера". Материалы, связанные со съемками, адвокат привез ему для согласования.

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С призывами освободить Сенцова к властям РФ ранее обращались руководители многих стран, а также известные кинорежиссеры и писатели. Экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул его на Нобелевскую премию мира.

14 мая 2018 года Сенцов начал голодовку в российской колонии, он требует освобождения всех украинских политических заключенных, не внося себя в их число. На 9 сентября он держит голодовку 119-й день. В Москве и других городах неоднократно проходили акции в его поддержку, российские и зарубежные деятели культуры выступали с требованиям освободить режиссера и других политических заключенных. 15 августа 2018 года комиссия по вопросам помилования в ЯНАО отклонила два прошения о помиловании режиссера - от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Сенцов должен сам обратиться с прошением о помиловании.