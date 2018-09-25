Адвокат Верзилова просит СКР проверить версию отравления

Динзе, в частности, просит проверить и дать правовую оценку информации из хроники событий, опубликованной на портале "Медиазона" 20 сентября, которая касается подозрений на отравление Верзилова и незаконных действий сотрудников спецслужб по отношению к нему — обыска, задержания и лишения свободы.
Адвокат, в частности, считает необходимым допросить все упомянутые в публикации лица, проверить названные в ней версии отравления, провести судебно-медицинскую экспертизу по документам, которые Верзилов получил в ходе лечения, опросить силовиков, проводивших в отношении него оперативно-розыскные мероприятия, а также истребовать все связанные с ними документы и получить заключение специалистов о возможном отравляющем веществе.
Адвокат приводит три версии возможного отравления: за "выполнение общественного долга по расследованию убийства журналистов в ЦАР", за "проведение акций и перформансов политического характера" и "отравление сотрудниками спецслужб полиции и ФСБ за общественную деятельность". В этой связи Динзе просит подключить к расследованию следователей, которые занимаются уголовным делом по факту убийства в ЦАР 30 июля журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.
Что произошло с Верзиловым
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября, через два дня его перевели в реанимационное отделение НИИ им. Склифософского в тяжелом состоянии. Спустя еще несколько дней Верзилов был доставлен на лечение в Берлин. Врачи берлинской клиники Charite сообщили журналистам, что Верзилов с высокой степенью вероятности был отравлен.
19 сентября участница Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила в интервью "Дождю", что Верзилов за день до предполагаемого отравления получил от иностранных специалистов финальный отчет о расследовании причин гибели журналистов в ЦАР. Версию о связи возможного отравления с убийством в ЦАР высказал известный российский оппозиционер Михаил Ходорковский. Основанный им "Центр управления расследованиями" участвовал в организации расследования "Российские наемники" о частной военной компании Вагнера, которое проводили в ЦАР Джемаль, Радченко и Расторгуев.
Адвокат Верзилова просит СКР проверить версию отравления
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