Адвокат Верзилова просит СКР проверить версию отравления

Адвокат Дмитрий Динзе подал в Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Москве заявление о расследовании факта возможного отравления участника группы Pussy Riot Петра Верзилова. Копию документа опубликовал в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в понедельник, 24 сентября.
Piotras Verzilovas
© Reuters / Scanpix

Динзе, в частности, просит проверить и дать правовую оценку информации из хроники событий, опубликованной на портале "Медиазона" 20 сентября, которая касается подозрений на отравление Верзилова и незаконных действий сотрудников спецслужб по отношению к нему — обыска, задержания и лишения свободы.

Адвокат, в частности, считает необходимым допросить все упомянутые в публикации лица, проверить названные в ней версии отравления, провести судебно-медицинскую экспертизу по документам, которые Верзилов получил в ходе лечения, опросить силовиков, проводивших в отношении него оперативно-розыскные мероприятия, а также истребовать все связанные с ними документы и получить заключение специалистов о возможном отравляющем веществе.

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Адвокат приводит три версии возможного отравления: за "выполнение общественного долга по расследованию убийства журналистов в ЦАР", за "проведение акций и перформансов политического характера" и "отравление сотрудниками спецслужб полиции и ФСБ за общественную деятельность". В этой связи Динзе просит подключить к расследованию следователей, которые занимаются уголовным делом по факту убийства в ЦАР 30 июля журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Что произошло с Верзиловым

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября, через два дня его перевели в реанимационное отделение НИИ им. Склифософского в тяжелом состоянии. Спустя еще несколько дней Верзилов был доставлен на лечение в Берлин. Врачи берлинской клиники Charite сообщили журналистам, что Верзилов с высокой степенью вероятности был отравлен.

19 сентября участница Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила в интервью "Дождю", что Верзилов за день до предполагаемого отравления получил от иностранных специалистов финальный отчет о расследовании причин гибели журналистов в ЦАР. Версию о связи возможного отравления с убийством в ЦАР высказал известный российский оппозиционер Михаил Ходорковский. Основанный им "Центр управления расследованиями" участвовал в организации расследования "Российские наемники" о частной военной компании Вагнера, которое проводили в ЦАР Джемаль, Радченко и Расторгуев.

Deutsche Welle
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