Ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире журналиста ”Медузы” Ивана Голунова, не удалось найти его отпечатков. Об этом ”МБХ медиа” рассказал его адвокат Сергей Бадамшин, передает "Медуза".
Ivanas Golunovas
© AP / Scanpix

ГУ МВД по Москве, в свою очередь, сообщило, что на пакетах с наркотиками, изъятых у Голунова, обнаружена ДНК нескольких человек. В ведомстве добавили, что полные результаты экспертизы будут готовы во второй половине дня 11 июня, и их сразу опубликуют.

Согласно официальному заявлению полиции, в квартире у Голунова был обнаружен кокаин массой более пяти граммов. Первоначально полиция также опубликовала девять фото с пакетами запрещенных веществ, утверждая, что они сделаны дома у Голунова — позже в МВД признали, что восемь из них действительно были сделаны не там и объяснили случившееся ”ошибкой”.

Rusijos policijos paviešinta nuotrauka neva iš I. Golunovo buto
Rusijos policijos paviešinta nuotrauka neva iš I. Golunovo buto
© Policija

Голунов заявил, что наркотики ему подбросили и связал уголовное дело со своими журналистскими расследованиями. Первые анализы, взятые у журналиста, не выявили следов наркотиков в организме.

rus.delfi.ee
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