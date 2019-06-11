ГУ МВД по Москве, в свою очередь, сообщило, что на пакетах с наркотиками, изъятых у Голунова, обнаружена ДНК нескольких человек. В ведомстве добавили, что полные результаты экспертизы будут готовы во второй половине дня 11 июня, и их сразу опубликуют.
Согласно официальному заявлению полиции, в квартире у Голунова был обнаружен кокаин массой более пяти граммов. Первоначально полиция также опубликовала девять фото с пакетами запрещенных веществ, утверждая, что они сделаны дома у Голунова — позже в МВД признали, что восемь из них действительно были сделаны не там и объяснили случившееся ”ошибкой”.
Голунов заявил, что наркотики ему подбросили и связал уголовное дело со своими журналистскими расследованиями. Первые анализы, взятые у журналиста, не выявили следов наркотиков в организме.
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