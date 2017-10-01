Санкт-Петербург получил международную премию World Travel Awards в номинации «Лучшее европейское городское направление — 2017». Об этом говорится на сайте администрации города.
© Natalija Balčiunaitė

Главными критериями премии являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть.

Церемония вручения награды впервые проходила в России, поскольку ранее Петербург победил в номинациях «Лидирующее культурно-туристическое направление мира — 2016» и «Лучшее туристическое направление Европы 2015».

В церемонии награждения приняли участие губернатор города Георгий Полтавченко и президент премии Грем Кук.

«Петербург оказался гостеприимным хозяином нашей торжественной европейской церемонии, и я уверен, что город займет свое законное место в качестве туристического направления высшего ранга», — сказал Кук.

Премия World Travel Awards была основана в 1993 году и стала одной из самых авторитетных в сфере международного туризма. The Wall Street Journal считает ее «эквивалентом премии Оскар для индустрии».

Телеканал "Дождь"
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