В единый день голосования, 9 сентября сообщения об акциях против повышения пенсионного возраста, организованных сторонниками политика Алексея Навального, поступают из десятков городов России . Власти согласовали митинги только в четырех городах - в Кургане, Чебоксарах, Кирове и Березниках.
rusija rinkimai
© Scanpix

Накануне акции по всей России были задержаны и арестованы десятки активистов, сам Навальный с 25 августа тоже находится под арестом. Навальный объявил акцию в Москве согласованной, так как в ответе мэрии на заявку его сторонников нет прямого отказа или предложения изменить место проведения митинга.

В столице акция против пенсионной реформы назначена сторонниками Навального на 14 часов. Прямая Youtube-трансляция на "Навальный LIVE".

Так, по данным издания "МБХ Медиа", ведущего прямую Twitter-трансляцию, в Томске проходит несанкционированное шествие. Митинг против пенсионной реформы начался в Новосибирске. Акция не была согласована. По оценкам Тайги.инфо, на митинге уже более 1000 человек. Люди кричат: "Верните наши пенсии". Проезжающие одобрительно сигналят.

Толпа митингующих направилась в сторону Цетрального ОВД города, где находится задержанный координатор штаба Навального Сергей Бойко. Его задержали в Первомайском сквере Новосибирска перед началом акции протеста прямо в прямом эфире "Навальный Live".

В Комсомольске-на-Амуре задержали двоих людей, которые пришли к отделу полиции и требовали освободить задержанных заявителя митинга Дмитрия Резниченко, волонтера штаба Навального Александра Лазовского и еще двоих человекОбщее число задержанных в Хабаровске достигло 12 человек, сообщается в группе акции против повышения пенсионного возраста.

В Томске задержали внештатного корреспондента "МБХ медиа" Лику Кедринскую. "Задержали на подходе к акции, без объяснения причин.

Челябинским активистам в Telegram стали поступать сообщения об отмене акции протеста, в которых утверждается, что обсуждение шествия в чате сторонников Навального ведется "для вида".

В Красноярске к волонтеру штаба Навального Ксении Пичугиной подошли трое мужчин, вырвали у нее значок, порвали кофту и плакат, пишет "ОВД-Инфо Митинг проходит в Первомайском сквере Иркутска. Мэрия не согласовала акцию. Участники протестуют против повышения пенсионного возраста и НДС. На митинге в Иркутске пока обошлось без задержаний.

"По нашим подсчетам, было 80 человек. Митинг прошел без нарушений и задержаний", - сказали "Интерфаксу" в мэрии города. Рядом с площадью, где проходил несанкционированный митинг, власти проводили детский праздник.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Россия

Адвокат заявил об ухудшении состояния здоровья Олега Сенцова (2)

Олег Сенцов держит голодовку уже 119-й день. По словам его...

9 сентября акции, организованные сторонниками Алексея Навального, проходят в десятках городов России (32)

В единый день голосования, 9 сентября сообщения об...

"Средства дипломатии исчерпаны": РПЦ угрожает расколом в православии (243)

Русская православная церковь (РПЦ) может разорвать...

В РФ продолжаются облавы на сторонников Навального перед митингами против пенсионной реформы (26)

В регионах России продолжаются облавы на сторонников...

Дочь члена комитета Госдумы РФ по обороне купила в Великобритании особняк за 24 млн евро (21)

Британская газета Daily Mail на днях опубликовала материал...

TOP новостей

Пассажир возмущен: на этот поезд невозможно попасть (58)

Даже не в пиковое время сложно купить билет на поезд,...

Лихачей ждут штрафы: что ждет водителей, попавшихся в поле зрения радаров (5)

Нарушители ПДД , превысившие скорость и попавшие в поле...

Министерство против удаления советской символики из общественных пространств (20)

Министерство культуры Литвы выступает против...

Погода: осень понемногу вступает в свои права (1)

В субботу атмосферный фронт принес в Литву дождевые...

Жилье за несколько сотен евро стало смертельной ловушкой (10)

В Клайпедском гаражном товариществе Venta во время...