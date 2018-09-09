Накануне акции по всей России были задержаны и арестованы десятки активистов, сам Навальный с 25 августа тоже находится под арестом. Навальный объявил акцию в Москве согласованной, так как в ответе мэрии на заявку его сторонников нет прямого отказа или предложения изменить место проведения митинга.
В столице акция против пенсионной реформы назначена сторонниками Навального на 14 часов. Прямая Youtube-трансляция на "Навальный LIVE".
Так, по данным издания "МБХ Медиа", ведущего прямую Twitter-трансляцию, в Томске проходит несанкционированное шествие. Митинг против пенсионной реформы начался в Новосибирске. Акция не была согласована. По оценкам Тайги.инфо, на митинге уже более 1000 человек. Люди кричат: "Верните наши пенсии". Проезжающие одобрительно сигналят.
Толпа митингующих направилась в сторону Цетрального ОВД города, где находится задержанный координатор штаба Навального Сергей Бойко. Его задержали в Первомайском сквере Новосибирска перед началом акции протеста прямо в прямом эфире "Навальный Live".
В Комсомольске-на-Амуре задержали двоих людей, которые пришли к отделу полиции и требовали освободить задержанных заявителя митинга Дмитрия Резниченко, волонтера штаба Навального Александра Лазовского и еще двоих человекОбщее число задержанных в Хабаровске достигло 12 человек, сообщается в группе акции против повышения пенсионного возраста.
В Томске задержали внештатного корреспондента "МБХ медиа" Лику Кедринскую. "Задержали на подходе к акции, без объяснения причин.
Челябинским активистам в Telegram стали поступать сообщения об отмене акции протеста, в которых утверждается, что обсуждение шествия в чате сторонников Навального ведется "для вида".
В Красноярске к волонтеру штаба Навального Ксении Пичугиной подошли трое мужчин, вырвали у нее значок, порвали кофту и плакат, пишет "ОВД-Инфо Митинг проходит в Первомайском сквере Иркутска. Мэрия не согласовала акцию. Участники протестуют против повышения пенсионного возраста и НДС. На митинге в Иркутске пока обошлось без задержаний.
"По нашим подсчетам, было 80 человек. Митинг прошел без нарушений и задержаний", - сказали "Интерфаксу" в мэрии города. Рядом с площадью, где проходил несанкционированный митинг, власти проводили детский праздник.
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