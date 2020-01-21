800 тысяч россиян в этом году не смогут выйти на пенсию из-за реформы

К 2028 году возраст выхода на пенсию в стране должен достигать 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Дроздов отметил, что в 2020-м выход на пенсию отложится у 800 тысяч человек. Сюда вошли в том числе те, кто столкнулся с переносом пенсии в 2019 году. Дроздов также отметил рост числа тех, кто выйдет на пенсию досрочно. Из них 14,6% от общего числа пенсионеров - это те, кто работал на вредных и опасных условиях труда, 5% - работающие на Севере, 2,5% - медики и педагоги.

"В последующие годы мы ждем увеличения числа "досрочников" - в частности, за счет многодетных матерей. С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет - матери троих детей", - заявил Дроздов.

В апреле минувшего года эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) заявили, что пенсионная реформа не окажет негативного влияния на уровень бедности населения России в целом, но приведет к росту бедности среди граждан предпенсионного возраста. По их словам, за первые два года переходного периода пенсионной реформы (2019-2020 годы) уровень бедности снизится на 0,5 п.п., однако без повышения пенсионного возраста уровень бедности мог бы снижаться быстрее - дополнительно на 0,1-0,2 п.п. в 2019-2021 годах и 0,6-0,7 п.п. в 2024-2028 годах. В конце переходного периода уровень бедности предпенсионеров окажется на 3,5-4,2 п.п. выше, чем в отсутствие пенсионной реформы.

Кроме того, к концу переходного периода пенсионной реформы увеличится уровень бедности среди предпенсионеров - женщин 55-59 лет и мужчин 60-64 лет. К 2028 году он повысится с 4,2% в 2018 году до 7,3% в умеренном сценарии и до 6,1% в оптимистичном. Дефицит доходов граждан предпенсионного возраста может также увеличиться с 23% прожиточного минимума трудоспособного населения до 34-36%. Новым предпенсионерам придется работать дольше, что достаточно сложно в условиях проблем с трудоустройством лиц старшего возраста. Эффективность же пособия для предпенсионеров, которые при потере работы рискуют остаться как без пенсии, так и без зарплаты, будет со временем снижаться и к 2028 году может составить только 69% от величины прожиточного минимума.

Планы по повышению пенсионного возраста вызвали многочисленные акции протеста по всей стране, большая часть из них их была организована КПРФ, "Справедливой Россией" или профсоюзами.

Кроме того, митинги организовывали оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники. В частности, акции прошли во многих городах России 1 июля и 9 сентября. Во время последней демонстрации Навальный отбывал административный арест на 30 суток, а сразу после его арестовали на 25 суток, признав виновным в организации несанкционированного митинга.

Президент РФ Владимир Путин на фоне общественных протестов и падения своего рейтинга внес в законопроект корректировки и немного смягчил его. В итоге парламентарии приняли закон с поправками главы государства, и 3 октября Путин утвердил пенсионную реформу. Она вступила в силу с 1 января 2019 года.

Группа депутатов Государственной думы направила запрос в Конституционный суд РФ, попросив проверить пакет законов о повышении пенсионного возраста на соответствие Основному закону страны. КС РФ разъяснил, что решение о пенсионном возрасте было аналитически проработано, Конституция не исключает возможности федерального законодателя повысить пенсионный возраст, а вопрос о целесообразности данной меры выходит за пределы компетенции суда.