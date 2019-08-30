29 августа 1949 года



Взрыв прогремел 29 августа 1949 года — через четыре года после того, как Соединенные Штаты сбросили две атомные бомбы на Японию. Взрыв был зафиксирован в США, и президент Гарри Трумэн объявил, что главный соперник теперь является ядерной державой. СССР официально заявил о наличии у него ядерной бомбы в 1950 году.

На Западе ожидали, что разработка ядерного оружия займет у Советского Союза еще несколько лет, а позже не исключали, что процесс ускорили советские шпионы, работавшие в американских исследовательских институтах. Бомба, испытания которой состоялись в 1949 году, конструктивно похожа на бомбу "Толстяк", сброшенную американцами на японский город Нагасаки.

Секретный город



Город Курчатов, находящийся сейчас на территории независимого Казахстана, был в те годы сердцем советской ядерной программы и не обозначался на картах. "Это было сверхсекретно от всех. Конечно, главная цель была, чтобы империалистические враги не узнали, чем занимаются тут ученые, но чтобы враги не узнали, и свои не должны знать", — объясняет эколог Дмитрий Калмыков.

Полигон находился от Курчатова в 50 километрах.

Сегодня Музей национального ядерного центра в Курчатове рассказывает об истории советской ядерной программы. Во время первых испытаний в 1949 году в зону поражения поместили самолеты, военное оборудование и более полутора тысяч животных для оценки последствий взрыва. Кинокамеры, установленные в бетонных укреплениях, зафиксировали разрушительное воздействие бомбы, превзошедшее оценки советских инженеров.

При этом заложниками испытаний оказались и местные жители, но они ничего не знали о рисках, которым их подвергли.

Последствия



"Взрывы производились в атмосфере, и замерялось, как это влияет на человеческий организм. То есть [люди были как] подопытные кролики", — рассказывает гражданский активист Мухтар Тайжан.

Школьный учитель Болатбек Балтабек живет у границы полигона. Он был ребенком, когда на Семипалатинском полигоне проводились испытания. Говорит, местные жители надевали праздничную одежду и шли смотреть на облака в форме гриба. "Мы с родителями выходили из дома. В какой-то момент земля начинала дрожать. Вы слышали об этом, видели это по телевизору, а мы рядом с этим этим жили, как мухи у кипящего котла. Политики считают нас мухами, но ведь мы люди".

За четыре десятилетия Советский Союз взорвал 456 ядерных бомб и зарядов на Семипалатинском полигоне (включая наземные и подземные испытания). Полигон официально закрыли 29 августа 1991 года — ровно через 42 года после первых испытаний.

Мониторингом современного состояния Семипалатинского полигона занимается Институт радиационной безопасности и экологии Казахстана. Радиоактивное загрязнение обнаружено в почве, воде, в организмах животных, в растительности и в воздухе на месте полигона и испытательных площадок.