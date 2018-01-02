31 декабря звонки о бомбах поступили в 30 аэропортов России

Анонимные сообщения о заложенных бомбах 31 декабря поступили в 30 аэропортов России, включая «Внуково», «Домодедово» и петербургский «Пулково». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Ни один из звонков не подтвердился.
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«Только за одни сутки 31 декабря поступили угрозы минирования службам безопасности и различным подразделениям 30 аэропортов», — сообщил собеседник агентства. По его словам, звонки о бомбах начали поступать рано утром 30 декабря.

«Одним из первых сигнал получил аэропорт Анадыря, волна анонимных предупреждений двигалась с востока на запад страны и к вечеру достигла аэропортов в республиках Северного Кавказа», — уточнил источник. По его словам, после звонков меры безопасности были усилены, однако эвакуация проводилась не во всех аэропортах.

Перед Новым годом, 30 декабря, анонимные звонки о минировании поступали в торговые центры в пяти городах России, там провели эвакуации. Ни одно из сообщений также не подтвердилось.

Массовые эвакуации начали проводить в России в сентябре после того, как в торговые центры, вокзалы и государственные учреждения начали поступать анонимные звонки о минировании. В октябре ФСБ сообщила, что их организовали четверо россиян, которые находятся за границей. Они использовали методы IP-телефонии, поэтому определить их точное местоположение сложно. За неделю до Нового года анонимные звонки о бомбах возобновились.

В связи с этим в России ужесточили уголовную ответственность за телефонный терроризм. Теперь она предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы. Накануне соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.

Телеканал "Дождь"
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