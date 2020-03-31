27 регионов России ввели режима самоизоляции

Кроме того, меру поддержали в Архангельской, Белгородской, Вологодской, Волгоградской, Иркутской,Калужской, Калининградской, Курской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Свердловской и Ульяновской областях, Чечне, Чувашии и Якутии.

Глава Ростовской области Василий Голубев также принял решение о всеобщей самоизоляции в регионе. Как уточнили РБК в пресс-службе губернатора, всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).

Кроме того, смогут перемещаться по городу те, кто следует к месту работы (если он не была приостановлена на период с 28 марта по 5 апреля), а также оказывают транспортные услуги или услуги доставки.

С 28 марта и до особого распоряжения на территории Ростовской области приостанавливается деятельность отелей и гостиниц, а также любых объектов, в которых "оказываются услуги, предусматривающие присутствие гражданина" (кроме услуг, оказываемых дистанционным способом, включая доставку).

Также временно приостановлено оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания помощи в экстренной или неотложной форме. При этом не сообщается, как долго будет действовать режим всеобщей самоизоляции.

До этого свободное передвижение граждан по улице ограничили власти Москвы и Московской области, а 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал всем регионам принять аналогичные меры. Теперь жители могут покидать свои дома только для походов за продуктами, лекарствами или для поездки на работу в случае необходимости.

Меры, первоначально принятые в столичном регионе, вызвали жесткую отповедь со стороны главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса. Он заявил, что мэр Москвы не имеет полномочий объявлять об ограничении прав и свобод граждан, которые могут вводиться лишь по решению Федерального собрания и президента России.

В свою очередь, Мишустин попросил губернаторов оценить возможность введения карантинных мер, аналогичных тем, которые введены в Москве и Подмосковье. Он заявил, что главная задача властей сейчас - работать на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавируса, и назвал решение о введении всеобщей изоляции в Москве и Подмосковье "логичным продолжением политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти меры были согласованы с Кремлем, но отказался давать им какую-либо юридическую оценку.