Руководство ярославской исправительной колонии № 1, в которой произошло избиение заключенного, отстранило от исполнения обязанностей 17 сотрудников учреждения. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
Пытки в ИК-1 Ярославля
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Бабуркин отметил, что сейчас в колонии работают многочисленные представители ФСИН из Москвы и сотрудники регионального управления ведомства. Проверку осуществляет прокуратура Ярославской области. По данным Бабуркина, сейчас прокуроры проводят масштабный опрос осужденных.

Бабуркин отметил, что сейчас в колонии работают многочисленные представители ФСИН из Москвы и сотрудники регионального управления ведомства. Проверку осуществляет прокуратура Ярославской области. По данным Бабуркина, сейчас прокуроры проводят масштабный опрос осужденных, сообщает ТАСС.

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20 июля "Новая газета" опубликовала видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1, снятую на видеорегистратор в июне 2017 года. В статье издания были перечислены имена 17 сотрудников ИК, участвовавших в избиении заключенного.

По факту публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия" (статья 286 УК РФ). Правозащитники сообщали о задержании одного из фигурантов видео с пытками, но впоследствии СК опроверг эту информацию.

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