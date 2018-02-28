Ежедневно сводки для Трампа составляют спецслужбы США. По словам источника, знакомого с ситуацией, зять главы государства согласился с подобным решением и не будет просить президента восстановить его доступ к секретным данным, сообщает Лента.ru.

До последнего времени в течение примерно года супруг Иванки Трамп располагал временным допуском к секретным сведениям. По информации Reuters, заместитель генерального прокурора США Род Рознстейн недавно передал помощнику Трампа Дону Мак-Гану некую информацию, из-за которой Кушнера и отстранили от допуска. В администрации президента обеспокоены тем, что представители четырех стран (Китая, ОАЭ, Израиля и Мексики) обсуждали возможность манипулировать Кушнером, сообщает Newsru.com.

По данным Reuters, cоветнику президента США по национальной безопасности Герберту Макмастеру стало известно о контактах Джареда Кушнера с официальными представителями других государств, о которых зять президента не уведомил в установленном порядке. Изначально Кушнер не получил постоянного доступа к секретным сведениям из-за его обширных бизнес-контактов, на исследование которых требовалось время.

36-летний Джаред Кушнер воспринимается многими как наиболее заметный и активный представитель Белого дома на Ближнем Востоке. Через несколько месяцев после инаугурации Дональда Трампа его советник Джаред Кушнер был назначен главой Управления американской инновации с весьма широкими полномочиями. В течение первых месяцев после назначения на пост главы управления он побывал в ряде стран Персидского залива и сопровождал президента США в поездках в Саудовскую Аравию, Израиль и страны Европы.

Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп, члены ортодоксальной еврейской общины, считаются важными лоббистами интересов Израиля, отмечает NEWSru Israel. Президент привлекал Кушнера к подбору персонала в Белом доме. Джаред помогал налаживать связи не только с Израилем, но и с другими странами Ближнего Востока, а также с Канадой, Мексикой и Китаем.