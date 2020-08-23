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Старший советник и зять американского президента Джаред Кушнер начнет в начале сентября турне по Ближнему Востоку, чтобы уговорить арабские страны улучшить отношения с Израилем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Axios.
Jaredas Kushneris
Jaredas Kushneris
© Reuters / Scanpix

Кушнер и еще несколько чиновников посетят Израиль, а также Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Цель - договориться о присоединении новых участников соглашению о нормализации отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем.

Ранее Тель-Авив призвал Бахрейн и Оман к нормализации отношений. Обе страны высоко оценили ранее заключенное ОАЭ соглашение с Израилем о нормализации отношений, хотя заявлений о планах последовать примеру ОАЭ не последовало.

13 августа Израиль и ОАЭ объявили, что нормализуют дипломатические отношения и установят новые широкие связи.

По данным Reuters, госсекретарь Майкл Помпео в начале следующей недели посетит ОАЭ и Израиль, где обсудит вопросы, связанные с мирными договоренностями, а также Иран и Китай.

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