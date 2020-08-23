Кушнер и еще несколько чиновников посетят Израиль, а также Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Цель - договориться о присоединении новых участников соглашению о нормализации отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем.

Ранее Тель-Авив призвал Бахрейн и Оман к нормализации отношений. Обе страны высоко оценили ранее заключенное ОАЭ соглашение с Израилем о нормализации отношений, хотя заявлений о планах последовать примеру ОАЭ не последовало.

13 августа Израиль и ОАЭ объявили, что нормализуют дипломатические отношения и установят новые широкие связи.

По данным Reuters, госсекретарь Майкл Помпео в начале следующей недели посетит ОАЭ и Израиль, где обсудит вопросы, связанные с мирными договоренностями, а также Иран и Китай.