В видеоролике, выложенном в социальных сетях во вторник, 19 сентября, Морган Фримен торжественным голосом объявляет: "На нас напали. Мы находимся в состоянии войны" и добавляет: "Это не киносценарий". Фримен также призывает президента "поговорить с нами напрямую и рассказать нам правду" о вмешательстве России в выборы.

For generations, ppl have fought to protect democracy. Now it’s our turn. Watch Morgan Freeman explain Russia’s plot to undermine the U.S. pic.twitter.com/t65wckbmxS

"Непрекращающиеся нападки России на нашу демократию"

На своем сайте, а также на странице в Facebook и в Twitter, которые уже собрали более 8500 подписчиков, "Комитет по расследованию России" обещает провести "внепартийное, некоммерческое" расследование, чтобы помочь американцам понять "непрекращающиеся нападки России на нашу демократию".

We're Live! Everything you wanted to know about the Russia Investigation in one place. Visit https://t.co/jzRve70SHj.