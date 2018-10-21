В Киевской области Украины на трассе Киев — Чоп автобус с актерами популярного украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" столкнулся с фурой. В результате аварии погибла актриса Марина Поплавская, еще четверо участников шоу получили тяжелые травмы, сообщает пресс-служба национальной полиции.
© Shutterstock nuotr.

Столкновение автобуса "Неоплан" с грузовым автомобилем "Даф" случилось в 6:43 утра 20 октября возле села Мила Киево-Святошинского района на автодороге Киев-Чоп. В результате ДТП на месте аварии погибла актриса "Дизель Шоу".

Поплавская сидела на переднем сидении автобуса, в результате столкновения актрисе оторвало нижнюю часть тела. По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. Всего в автобусе находились 14 пассажиров. Водителя автобуса задержан, сообщает УНИАН.

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48-летняя актриса Марина Поплавская родилась в городе Новоград-Волынский. Еще со времен университета начала заниматься самодеятельностью, ее пригласили в команду "Девчонки из Житомира". Потом выступала в украинской юмористической передаче "Дизель Шоу", выходящей в эфир с 2015 года на украинском телеканале ICTV.

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