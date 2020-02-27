"Он ясно дал понять, что к нему нужно обращаться просто "Гарри", - предупредила публику ведущая Айика Азарика на первом из семи мероприятий, в котором принцу предстоит принять участие.

В среду Гарри выступил в Эдинбурге на форуме объявленной им в сентябре инициативе Travalyst.

Travalyst, в создании которой участвовало несколько крупных компаний, в числе которых Booking.com, TripAdvisor и Visa, продвигает экологически ответственный туризм. Цель инициативы - сохранение и защита природы в местах, посещаемых туристами, и поддержка местных общин.

На сайте Travalyst принц Гарри упоминается как Его королевское высочество герцог Сассекский, однако уже в апреле королевский титул употреблять принцу будет запрещено, хотя он и останется герцогом.

Меган Маркл в Британию на этот раз не приехала. Мероприятия, в которых примет участие Гарри, посвящены в основном благотворительности. В пятницу он посетит студию Abbey Road, где группа "Битлз" записала 11 из 13 своих альбомов, и встретится с певцом Джоном Бон Джови, который записывает сингл в благотворительных целях.

В январе супруги Сассекские объявили в "Инстаграме" о своем решении удалиться от дел королевской семьи и будут жить преимущественно в Канаде. Как писали СМИ, это стало большой неожиданностью для королевы и дворца. Никто не знал, что такой шаг готовится.

После нескольких дней переговоров с королевской семьей Букингемский дворец опубликовал подробности соглашения, к которому они пришли.

В рамках этого соглашения чета потеряла право на использование титула "Его\Ее Высочество". Однако это соглашение вступит в силу только в конце марта. До тех пор Меган и Гарри имеют полное право пользоваться всеми королевскими титулами.

В октябре 2019 года на телеканале ITV показали большое интервью Гарри и Меган. В нем они говорили о вмешательстве таблоидов в жизнь членов королевской семьи и о взаимоотношениях внутри королевской семьи.

Меган, в частности, говорила о том, как ей во время беременности навредила своей критикой желтая пресса.