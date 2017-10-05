Первая новость о визите поступила буквально с трапа приземлившегося в аэропорту Внуково самолета. Позолоченный трап-эскалатор, который монарх специально возит с собой по всему миру, отказался работать.
81-летнему Салману пришлось спускаться с борта на землю так, как это делают простые смертные, - передвигая ногами.
Русская служба Би-би-си собрала сведения о том, как проходили московская и другие зарубежные поездки короля одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира.
Лифты и эскалаторы
У саудовского монарха в багаже на самом деле не один, а два сверкающих золотом (степень его натуральности неизвестна) трапа с движущимися ступенями, писали СМИ после четырехдневного визита Салмана в Японию в марте нынешнего года.
Длина трапа составляет 15 метров, его собирают в месте прибытия специалисты из делегации, уточнила в разговоре с РИА Новости пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.
При поездке во Францию вместе с королем в страну также прилетело два лифта, на которых Салман спускался на пляж, закрытый на дни визита для других посетителей.
В ходе индонезийского визита в местной мечети был также построен отдельный туалет для монаршей особы.
Сопровождение
По сообщениям СМИ, в Москве к визиту короля были целиком забронированы по меньшей мере три пятизвездочных гостиницы в шаговой доступности от Кремля: Four Seasons (находится в здании гостиницы "Москва"), "Националь" и St. Regis.
Таким образом, в распоряжении делегации оказалось почти 600 номеров. В наиболее роскошных люксах московского Four Seasons - сети, где Салман часто останавливался по всему миру, - цены начинаются с 1 млн рублей в сутки, сообщало радио "Коммерсант FM".
Впервые в истории России в страну прилетела настолько представительная делегация из Саудовской Аравии: 200 человек и 85 руководителей крупных компаний, рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.
Впрочем, для саудовцев это не предел.
Во время девятидневной поездки в Индонезию ранее в этом году только свита первого лица состояла из 620 человек. Помимо этого, в страну прилетела делегация из 800 человек, включая 25 принцев и 10 министров, которые прибыли в страну 27 авиарейсами.
Грузовой компании, которая обслуживала визит, пришлось задействовать 572 человека. Безопасность поездки обеспечивало около 10 тысяч местных полицейских.
В ходе визита во Францию в 2015 году Салмана сопровождала тысяча человек.
Прием
Мебель в некоторых номерах, где разместится делегация, будет заменена на восточную. Об этом сообщало РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к организаторам визита.
Часть обстановки, включая ковры, гости столицы привезли с собой. В дни визита из ресторанного меню гостиниц исчезнет свинина.
Вдоль ряда московских автомагистралей накануне визита были замечены билборды с приветствием "хранителя двух исламских святынь, его величества короля Саудовской Аравии".
Судя по всему, королю нравится все из золота: зеркала, лампы и даже вешалки для шляп, рассказывал Politico человек, знакомый с заказами Four Seasons в Вашингтоне накануне заселения Салмана. Гостиница также была устлана красными ковровыми дорожками.
Багаж
Во время визита в столицу Индонезии Джакарту король привозил около 460 тонн багажа. Это эквивалентно весу 66 самцов африканского слона или трех взрослых синих китов - крупнейших современных животных на суше и под водой соответственно.
Помимо мебели и двух лифтов были доставлены два автомобиля марки Mercedes S600.
Для визита в Японию, который продолжался четыре дня, на месте были дополнительно арендованы десятки лимузинов.
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