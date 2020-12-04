Австрийский горнолыжный курорт Ишгль прославился не только и даже не столько своими склонами и трассами, сколько обилием развлечений и бурной ночной жизнью. Однако весной 2020 года он получил известность по совершенно иной причине: бар Kitzloch и другие питейные заведения этого тирольского городка вошли в историю пандемии как один из крупнейших рассадников коронавируса в Европе. Здесь заразились и повезли COVID-19 к себе домой многочисленные австрийцы, немцы, голландцы, датчане и даже туристы, прилетевшие из Норвегии и Исландии.

Почему потребовался локдаун на горнолыжных курортах

Отсюда и лозунг, не раз звучавший в последние недели, в частности, в Германии: "Второго Ишгля быть не должно!". Власти разных стран опасаются, что две недели рождественско-новогодних каникул могут просто перечеркнуть все их противоэпидемиологические усилия последних месяцев, если в Альпы в самый разгар второй волны коронавируса хлынут несколько миллионов горнолыжников.

Проблема ведь не только в том, что все они могут заразить друг друга в плотно набитых по вечерам барах, кафе, закусочных и ресторанах. Предприятия общепита, в конце концов, можно частично закрыть, а частично обязать обслуживать на свежем воздухе или работать на вынос. Хотя, конечно, наивно надеяться, что приехавшая на каникулы молодежь будет дисциплинированно сидеть по вечерам в номерах и не поддастся соблазну попраздновать в большой компании, тем более в Новый год. Но проблема еще и в том, что на таких курортах практически не избежать большой скученности людей в каждодневных очередях на подъемниках и тем более в тесных кабинах.

Поэтому напрашивалось решение: объявить в Альпах "горнолыжный локдаун" с полным закрытием курортов хотя бы на самую горячую пору рождественско-новогодних праздников. Однако это означало бы обречь на огромные убытки многие частные и муниципальные предприятия как минимум в пяти странах. Ведь индустрия горнолыжного туризма чрезвычайно важна для Австрии и Швейцарии и играет большую роль для целого ряда регионов Франции, Италии и Германии.

Зимний туризм в Альпах: доходы в миллиарды евро

Так, зимний сезон 2018/2019 годов обеспечил австрийским гостиницам и сдаваемым в аренду апартаментам 73 млн ночевок (большинство пришлось именно на горнолыжников), а всей туристической отрасли Австрии выручку в размере 14,4 млрд евро. Доходы Италии от зимнего туризма составили в том же сезоне 10,4 млрд евро.

При этом треть этой суммы пришлась на рождественско-новогодние праздники, которые очень многие итальянцы проводят в Альпах, включая Доломиты. Эксперты подсчитали: если нынешний горнолыжный сезон начнется лишь в середине января 2021 года, то доходы отрасли достигнут лишь 3,1 млрд евро.

Тем не менее итальянский премьер Джузеппе Конте, явно памятуя о больших человеческих потерях своей страны во время первой волны коронавируса, поддержал идею закрыть горнолыжные курорты в ЕС и не открывать их, как минимум, до окончания зимних каникул. С такой идеей выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), председательствующая в этом полугодии в Евросоюзе.

Швейцария не стала переносить начало горнолыжного сезона

Идею в принципе поддержала Франция, первоначально категорически отвергла Австрия, потребовавшая компенсаций в размере 2 млрд евро в случае принятия подобного решения, и полностью проигнорировала Швейцария, для которой решения Евросоюза не являются обязательными - она не член ЕС.

В результате Швейцария, где зимний спорт обходится туристам особенно дорого, а число инфицированных растет сейчас быстрее, чем во многих соседних государствах, стала единственной страной в Альпах, где горнолыжный сезон открылся. 3 декабря она подтвердила, что, несмотря на давление ЕС, закрывать свои курорты на праздники не собирается. К тому же в данный момент есть возможность покататься на некоторых склонах в Швеции, Финляндии и Норвегии.

Тем временем другие правительства, не договорившись о едином решении, начали вводить самые разные ограничения, которые по сути дела призваны в этом году свести к минимуму привычный для многих туристов зимний отдых. По меньшей мере во время праздников.

Франция отключает подъемники, Италия запрещает поездки в горы

Франция, к примеру, решила не закрывать на зимние каникулы свои горнолыжные курорты, но запретила открывать там рестораны и бары и запускать подъемники. Это явно направлено на то, чтобы дать французам, особенно тем, кто имеет собственные дома и квартиры в горах, возможность уехать на праздники из больших городов и тем самым несколько разгрузить эпицентры эпидемии, но одновременно предотвратить массовый наплыв горнолыжников.

Короче, дышать свежим воздухом и гулять по Французским Альпам можно, но кататься там нельзя. Французы, которые захотят встать на лыжи в другой стране (например, в Швейцарии), по возвращении будут обязаны провести семь дней в карантине. Париж пригрозил, что в праздничные дни устроит многочисленные проверки на дорогах.

Правительство Италии, в свою очередь, объявило 3 декабря, что с 21 декабря по 6 января вводится запрет на перемещения между регионами страны. Это означает мораторий на поездки в горы (и, кстати, к морю) даже для тех, у кого там имеются собственные квартиры. Горнолыжные курорты останутся закрытыми для туристов до 7 января.

Австрия: катание на лыжах только для жителей страны

В Австрии с 24 декабря заработают подъемники, однако гостиницы и предприятия общепита останутся закрытыми до 7 января. Таким образом, сами австрийцы получат возможность совершать однодневные вылазки в горы, но иностранных туристов там фактически не будет. Тем более, что с 7 декабря по 10 января все приехавшие в страну из зон риска (а это сейчас чуть ли не вся Европа) обязаны будут отправиться на десятидневный карантин.

Это решение, принятое в Вене 2 декабря, премьер-министр соседней с Австрией немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зёдер (Markus Söder) назвал "правильным и понятным", подчеркнув, что он "очень благодарен" австрийскому правительству. Ведь до этого в Мюнхене опасались, что многие баварцы будут на каникулах ездить кататься на австрийские склоны, если их откроют. Такое движение могло привести к дальнейшему ухудшению и без того очень напряженной эпидемиологической ситуации в Баварии.

Теперь же австрийское правительство, поначалу сопротивлявшееся совместному закрытию альпийских горнолыжных курортов в ЕС, своими действиями фактически поддержало такое решение, хотя формально его так и не приняли. Однако четыре ключевые страны региона своими национальными ограничительными мерами по сути дела добились аналогичного результата. Ведь Германия, в свою очередь, продлила 2 декабря до 10 января частичный локдаун на своей территории, распространяющийся, в частности, и на подъемники.

Так что "второго Ишгля" в Европе не будет. Во всяком случае, во время предстоящих рождественско-новогодних праздников.