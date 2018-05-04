Сразу два источника - британская газета Financial Times и главный редактор радио "Эхо Москвы" - сообщили в четверг, что после инаугурации Владимира Путина в администрации президента начнет работать Алексей Кудрин, экс-министр финансов и глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР).
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Почему Кудрин

ЦСР в последнее время готовил стратегию развития российской экономики на последующие годы, которые включают шесть лет четвертого президентского срока Путина.

В мартовской статье для "Коммерсанта" Кудрин писал, что главной задачей будущего правительства России должен стать немедленный запуск реформы системы госуправления. А в конце апреля в той же газете бывший министр предложил произвести перераспределение средств федерального бюджета в пользу образования (повысить на 0,9 процентных пункта от ВВП), здравоохранения (0,9 п. п.) и инфраструктуры (0,5 п. п. ВВП).

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Кудрин последовательно выступает за постепенное повышение пенсионного возраста и сокращение расходов на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

Кудрин и Медведев

На этом фоне появились предположения о возможном участии Кудрина в работе нового правительства. Нынешний состав кабинета министров уйдет в отставку после инаугурации Путина, которая состоится 7 мая. Большинство экспертов склоняются к тому, что премьер Дмитрий Медведев может сохранить свой пост.

Издание The Bell в апреле сообщило о встрече главы ЦСР с Медведевым в преддверии формирования нового правительства. Кудрин тогда подтвердил сам факт встречи, настаивая на том, что они с премьером обсуждали не кадровые вопросы, а исключительно стратегию социально-экономического развития страны, разработанную центром.

"Подготовка предложений для стратегии осуществлялась по поручению президента, было и поручение кабинету взаимодействовать с нами. И у нас было несколько рабочих групп с участием правительства", - пояснил Кудрин.

Уходу Кудрина из правительства России в 2011 году предшествовал публичный конфликт с Медведевым, который тогда занимал пост президента страны. Позже СМИ неоднократно сообщали, что Медведев и Кудрин встречаются в неформальной обстановке и поддерживают рабочие отношения.

Что стало известно сейчас

В четверг, 3 мая, издание Financial Times сообщило, что Путин накануне инаугурации рассматривает возможность назначения Кудрина на высокий пост, на котором он будет отвечать за восстановление экономических связей со странами Европы и США.

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"Наиболее вероятно, что Кудрин получит пост в президентской администрации", - сказал анонимный собеседник газеты в российском правительстве. Он предположил, что Кудрин мог бы стать представителем президента по международному экономическому сотрудничеству.

"Если Кудрин войдет в состав администрации или правительства, то это будет означать, что они согласились на план перемен, в том числе и во внешней политике, потому что без изменений во внешней политике реформы в России просто невозможны", - сказал Financial Times экономист Евгений Гонтмахер.

В тот же день о готовящемся назначении Кудрина в Кремль в своем Telegram-канале написал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. По его информации, речь идет о должности заместителя главы администрации президента (АП).

"Возможность назначения Кудрина активно обсуждается в АП. Речь идет о первом заме главы АП по экономике с широкими полномочиями. Возможно и вероятно, но президент решения еще не озвучил", - рассказал Венедиктов.

А что Кудрин?

Источник в окружении экс-министра финансов сказал Интерфаксу: "Подобного рода сообщения мы традиционно не комментируем". И добавил, что решения такого рода должен принимать Путин.

Сам Кудрин в интервью агентству недавно ранее говорил, что не комментирует свое политическое будущее.

Новость о возможном назначении Кудрина на работу в Кремль среди прочих прокомментировал и бывший посол США в России Майкл Макфол. Причем на русском языке.


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