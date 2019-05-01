По информации Reuters, супруга следующего президента Украины Владимира Зеленского в апреле 2013 года купила элитное жилье в Крыму по цене, значительно более низкой в сравнении с ее рыночной стоимостью. За трехкомнатную квартиру в пентхаусе Елена Зеленская за год до аннексии Крыма заплатила 163 тысячи 893 доллара США (около 1263 долларов за кв. м, пишет агентство, ссылаясь на декларацию о доходах Владимира Зеленского, а также украинский реестр собственности.
Квартира была приобретена у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка. В 2019 году Буряк участвовал в избирательной кампании Зеленского и выступал наблюдателем в Кривом Роге - родном городе будущего президента.
Цена более чем вдвое ниже рыночной
Между тем в 2012 году на украинском сайте недвижимости domik.ua было опубликовано объявление о продаже квартиры в элитном комплексе "Император", в котором находится и квартира Зеленской. В нем была указана цена в диапазоне 3,5-4 тысячи долларов за кв. м. В еще одном объявлении того же года и в том же здании обозначена минимальная цена в 2,8 тысячи долларов за кв. м.
Одновременно журналисты осведомились о ценах на элитную недвижимость в Крыму у местного риэлтора. Собеседник агентства подтвердил, что в 2013 году квартиры, аналогичные купленной Еленой Зеленской, продавались по цене в диапазоне от 2,5 до 3 тысяч долларов за кв. м, в отдельных случаях этот показатель доходил до 5 тысяч долларов. Причины продажи квартиры ниже рыночной стоимости Reuters выяснить не смог. Избранный президент Украины и его супруга не ответили на запросы агентства, Буряк отказался от комментария.
Во втором туре президентских выборов в Украине комик Владимир Зеленский получил 73,22 процента голосов, действующий президент Петр Порошенко - 24,45 процента. Избирательная кампания артиста, не имевшего ранее опыта в политике, строилась на противопоставлении доминирующей в политике богатой элиты.
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