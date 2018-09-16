"Мужчина, ответивший в три часа ночи, подтвердил, что я попал в министерство", - пишет Ривелл. По словам Кэрролла, его собеседник на том конце провода тоже подтвердил, что набранный номер относится к приемной Минобороны. После вопроса журналиста о том, является ли Петров сотрудником ведомства, трубку повесили.

После этого "Медуза" тоже пыталась дозвониться по указанному на документах Петрова телефону, но не смогла.

Напомним, 14 сентября российское издание The Insider совместно с исследовательским центром The Bellingcat опубликовало справку из ФМС на Александра Петрова, которого власти Великобритании называют агентом российской военной разведки (ГРУ) и обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На опубликованном документе стоит печать "сведений не давать" и телефон: 195-79-66, а также сделанная от руки пометка "есть письмо с.с." Такой аббревиатурой обычно помечают сведения под грифом "совершенно секретно".

"Новая газета" обратила внимание, что указанный на печати телефонный номер относится к АТС 195 в Хорошевском районе Москвы.

"В этом же районе находится и штаб-квартира ГРУ Минобороны России", - говорится в статье. В пользу того, что телефон относится к военному ведомству, говорит и то, что первые пять цифр номера совпадают с номерами разных подразделений и подведомственных структур Минобороны, пишет газета.

Бывший сотрудник спецслужб в разговоре с "Новой" предположил, что номер из справки Петрова, скорее всего, - телефон отдела кадров места, где он служит.

Напомним, 5 сентября британская полиция назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2017 года - Александр Петров и Руслан Боширов. В Скотланд-Ярде сразу отметили, что эти имена, указанные в паспортах подозреваемых, скорее всего, не настоящие.

Петров и Боширов попали на камеры видеонаблюдения непосредственно перед отравлением в Солсбери - оба они побывали в городе дважды - за день до отравления Скрипалей и в тот же день, 4 марта. По версии Лондона, они нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок" на ручку двери дома Сергея Скрипаля, после чего вернулись в Лондон, а оттуда вылетели в Москву.

В номере отеля City Stay Hotel в Лондоне, где останавливались россияне, полиция нашла следы "Новичка". Для отравления Скрипалей, по версии следствия, использовался поддельный флакон духов Premier Jour Ninna Ricci, изготовленный специально для транспортировки отравляющего вещества.

По данным британского таблоида Daily Express, Петрова и Боширова сдал недавно завербованный MI6 российский агент с позывным Аполлон, работавший в Риме под прикрытием дипломатической службы. Когда в апреле у британских спецслужб появились первые фотографии подозреваемых, то Аполлон смог опознать их.

Ровно через неделю после обнародования информации Лондоном президент РФ Владимир Путин поделился предельно кратким комментарием о Петрове и Боширове: "Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас".

При этом Путин призвал предполагаемых отравителей объявиться в СМИ и самим рассказать о себе, чтобы снять подозрения. Уже на следующий день Петров и Боширов дали интервью главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян.

Мужчины заявили, что не имеют отношения к спецслужбам, в Лондон ездили, чтобы "оторваться", а в Солсбери наведались, чтобы полюбоваться знаменитым местным собором. Нашлось у них и объяснение повторной поездке в город - в первый раз оценить красоты Солсбери помешала плохая погода.

"Петров" и "Боширов" также рассказали, что работают в фитнес-индустрии, занимаются спортивным питанием и биодобавками, а об истории со Скрипалями якобы ни слова не слышали до тех пор, пока не превратились в подозреваемых.

В Лондоне склонны думать, что интервью дали те самые агенты ГРУ, подозреваемые в отравлении Скрипалей. Само интервью британский МИД считает очередным примером "запутывания вопроса и лжи со стороны России". Российский физиогномист, однако, пришел к выводу, что давшие интервью - не те люди, которых разыскивает Лондон.

После интервью "Петрова" и "Боширова" сайт для путешественников TripAdvisor закрыл возможность оставлять отзывы о соборе в Солсбери.

"TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте", - говорится на странице достопримечательности.

Портал советует желающим поделиться впечатлениями о соборе вернуться на TripAdvisor "через некоторое время". Последний на данный момент отзыв датирован 5 августа. В пользовательском рейтинге TripAdvisor собор занимает второе место по популярности, уступая музею авиации.